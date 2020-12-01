Александр Лукашенко 2 декабря примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ
Новости Беларуси. На 2 декабря запланирована сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ней примет участие Президент Беларуси, сообщает пресс-служба главы государства.
Заседание лидеров стран – членов ОДКБ пройдет в режиме видеоконференцсвязи. Ожидается, что во время выступления Александр Лукашенко даст оценку состоянию международной безопасности, озвучит ряд инициатив Беларуси, направленных на повышение эффективности организации.
Вызовы и угрозы военной безопасности. Что обсуждали на заседании Совета министров обороны стран-членов ОДКБ
Новости Беларуси. Вызовы и угрозы военной безопасности. Главы оборонных ведомств Вооруженных Сил государств – членов ОДКБ 1 декабря обсудили направления деятельности организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Заседание прошло по видеосвязи. Стороны обменялись мнениями относительно ситуации в зонах ответственности ОДКБ.
В частности, о ситуации в Восточно-Европейском регионе по коллективной безопасности рассказал министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин.
Министр обороны Таджикистана ознакомил с приоритетными направлениями деятельности ОДКБ в военной сфере на период председательства в 2021 году. На заседании также рассмотрены и утверждены ряд проектов в военной сфере.