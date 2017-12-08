Александр Лукашенко 8 декабря посещает ОАО «Камволь»

Новости Беларуси. Сегодня с ходом завершения инвестиционного проекта на открытом акционерном обществе «Камволь» ознакомится Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За последние 8 лет на начальном этапе в спасение, а затем в развитие предприятия вложено более 100 миллионов евро.

Деньги уже сейчас приносят отдачу: впервые за десятилетия комбинат вышел на рентабельную работу.

Напоминаем, в 2012 году Президент посетил предприятие и после предельно жесткого разговора с управленцами разных рангов дал поручение восстановить камвольное производство и сырьевую базу. Сейчас здесь самая современная в мире технологическая цепочка текстильного оборудования для выпуска тканей.