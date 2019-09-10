Александр Лукашенко – Анатолию Исаченко: «Мы не можем всё время предприятия тащить на плечах»
Новости Беларуси. Поддержка проблемным предприятиям будет оказываться только с условием полного и своевременного возврата вложенных средств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такую позицию обозначил Александр Лукашенко, принимая с докладом председателя Минского областного исполнительного комитета Анатолия Исаченко. Глава государства акцентировал внимание на необходимость тщательного подбора руководящих кадров. Президент подчеркнул, что предварительно ознакомился с теми вопросами, с которыми губернатор пришел на доклад, и готов обсуждать существующие проблемы только с учетом четкого понимания: «господдержка не может быть безвозмездной».
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В правительстве установка железобетонная, это касается и губернаторов. Мы не можем все время предприятия тащить на плечах и все время оказывать какую-то государственную поддержку. Во-первых, без каких-то гарантий, во-вторых, беспросветно, а в-третьих, там аж до 2035 года отсрочки, рассрочки, кредиты и так далее.
Вот ты попробовал эти вопросы решать, они тебе сказали: «Нет, нет, мы к Президенту не пойдем. Установка такая», и они решили (или ты решил) решить напрямую с Президентом эти вопросы.
Я это специально публично говорю, чтобы и другие понимали, что принцип работы один. Я готов выслушивать проблемы, сложные проблемы. Их надо решать, их всегда хватает и у нас, и в других государствах. Но эти проблемы – решение их не должно откладываться, если касается поддержки и помощи страны, государства, на неопределенное время, во-первых. Когда нас с тобой вообще не будет, рассрочки такие вы предлагаете порой. А во-вторых, вы мне должны сказать, за счет кого мы будем поддерживать гидроусилители и прочих. Они уже меня о поддержке просят в который раз.
Обсуждали на встрече и развитие строительной отрасли в регионе. Более 30 % возводимого в стране жилья приходится на Минскую область. Приоритет решено отдавать тем застройщикам, которые приходят на площадку со своим оборудованием и штатом специалистов. Именно от этого зависит качество работ и сроки ввода в эксплуатацию объектов.
Александр Лукашенко: «Как только меняем руководителя, сразу появляется какой-то всплеск активности на предприятиях»
Новости Беларуси. Поддержка проблемным предприятиям будет оказываться только с условием полного и своевременного возврата вложенных средств. Такую позицию обозначил Александр Лукашенко, принимая с докладом председателя Минского областного исполнительного комитета Анатолия Исаченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Когда нас с тобой вообще не будет, рассрочки такие вы предлагаете порой. А во-вторых, вы мне должны сказать, за счет кого мы будем поддерживать гидроусилители и прочих. Они уже меня о поддержке просят в который раз.
Уже директоров нет тех, царство им, конечно, небесное, а все они меня просили. А я предупреждал и тогда, и теперь могу сказать: решать надо прежде всего кадровые вопросы. Потому что как только меняем руководителя, сразу появляется какой-то всплеск активности на предприятиях. Потом он за 10 лет ложится на должность и не шевелится, а мы все ему даем отсрочки-рассрочки и обеспечиваем ему бюджетные вливания.
Анатолий Михайлович, этого быть не должно. Поэтому принцип нашего разговора должен быть основан на том, что если проблема, ее надо решать, решать всем. А напрягаться надо, начиная с трудового коллектива любого предприятия там, где есть проблемы.
Александр Лукашенко – Анатолию Исаченко: «Мы не можем всё время предприятия тащить на плечах»
Глава государства также поинтересовался у губернатора, есть ли повод для настороженности в промышленном секторе и сельском хозяйстве. Сегодня все аграрные предприятия региона выполняют прогнозные показатели.
Отдельно на встрече обсудили и результаты работы по указу, который касается «Мясомолпрома». Механизм действенный, по такому принципу и должно выстраиваться взаимодействие между предприятиями и государством.
Александр Лукашенко:
Вопросы, которые изложены, касаются невыполнения обязательств. Там уже и поддержка была, и гарантии выдавались. Прошло время – опять просят поддержку, пять какие-то гарантии. А почему не выполнили обязательства, как, допустим, ты в сельском хозяйстве? Одолжил из резервов у меня в прошлом году хлеб – вернул. И я понимать буду, что я имею с приличным человеком делом. Надо будет еще одолжить что-то – пожалуйста. Но безвозвратно не бывает ни натуральной какой-то оплаты, ни денежной.
Анатолий Исаченко, председатель Миноблисполкома:
Вы знаете цифры. Мы выполняем, по году тоже будет выполнение.
Александр Лукашенко:
Что настораживает в промышленности и на селе?
Анатолий Исаченко:
У нас все идет планово, настороженности никакой нет. Все обязательства, которые мы дали, мы выполняем. Спасибо за тот указ, который вы подписали по «Мясомолпрому», мы там тоже обязательства выполняем. Это дало возможность работать сельскому хозяйству более стабильно в финансовом плане. За первое полугодие мы получили где-то 75 миллионов прибыли, выручка увеличилась на одного работающего, практически 25 тысяч стало.
Александр Лукашенко:
Вот в таком плане я готов тебе помогать и поддерживать. Помогли – обязательства выполняются – подъем пошел. Пожалуйста, по любому предприятию. Но не в бездну.
Также Анатолий Исаченко доложил Президенту об итогах развития Минской области за 7 месяцев. Все прогнозные показатели регион выполняет, по результатам 2019 года прирост должен составить порядка 105 %.
Анатолий Исаченко:
Были подняты вопросы в части дальнейшего развития Минской области в плане образования, здравоохранения, строительства, другие вопросы. Были обозначены подходы по решению этих вопросов. Что мы планируем делать, за счет каких ресурсов. В основном это наши источники – областной бюджет плюс кредитная масса. Президентом данные подходы были поддержаны. Нам остается только работать и двигаться.