Александр Лукашенко: «Беларусь – единственное спокойное звено в центре Евразии, живущее своим умом»
Новости Беларуси. Внутренняя и внешняя политика Беларуси, условия жизни людей в регионах, зарплаты и пенсии, перспективы для бизнеса и развитие медицины. Александр Лукашенко обратился с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Основные моменты текста послания Президент писал лично.
Так, темы коснулись самых важных событий, происходящих как внутри страны, так и за её пределами. Беларусь сегодня находится на геополитическом разломе. Страна оказалась единственным спокойным звеном в центре Евразии.
Беларусь не дружит с кем-то против кого-то, а проводит многовекторную внешнюю политику – на этом особенно акцентировал внимание глава государства уже в начале своего обращения. В то время как многие страны погрузились в вооружённые конфликты – напрямую или косвенно, а также торговые войны. Мир становится всё более нестабилен и непредсказуем.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Принципиальные противоречия между государствами и блоками, накопленные за последние десятилетия, переходят в острую конфликтную стадию. За последнее время окончательно ни одна из важнейших международных проблем не была решена.
Пандемия обнажила все системные проблемы. Эта тема фактически стала прикрытием для бесцеремонной реализации основными мировыми игроками своих внешнеполитических и торгово-экономических амбиций. Причем методами разными, не брезгуют ничем.
Весь мир погрузился в хаос торговых войн, национального протекционизма, политического и информационного противостояния. Растет напряженность в военной сфере, которая порождает новый виток гонки вооружений. Вдумайтесь: более трети государств мира вовлечены в вооруженные конфликты напрямую или косвенно. Задумываясь над этим, понимаешь, что наша планета постепенно, но уверенно скатывается к пропасти.
На этом геополитическом разломе сегодня находится Беларусь – единственное спокойное звено в центре Евразии, живущее своим умом. Поэтому сегодня наразрыв. И Россия боится нас потерять: ведь кроме нас у нее не осталось по-настоящему близких союзников. И Запад в последнее время стал проявлять к нам все более предметный интерес. Да и Китай всерьез рассчитывает на стабильность своего друга. Наш ответ всем известен: Беларусь не дружит с кем-то против кого-то. Мы за многовекторность, последовательную, предсказуемую внешнюю политику.
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Новости Беларуси. 4 августа Александр Лукашенко обратился с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Значительный блок в выступлении Президента был посвящен теме коронавируса. Эпидемия серьёзно проверила на прочность белорусское общество.
Наша страна в борьбе с пандемией пошла своим путём. В то время, как многие страны такой подход критиковали и осуждали. А сегодня белорусскую тактику признают и хвалят. Очевидно почему: в мире безработица, банкротство, по-прежнему закрытые границы и массовые протесты против карантинных ограничений.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Основной вывод – мы выдержали этот экзамен и справились с этой бедой. Кто не слеп, тот это видит. Кто не хочет этого видеть, он всегда будет слепым. Нашими плюсами стали сохраненные инфекционные больницы, санитарные службы, достаточный коечный фонт, обеспеченность диагностическим и лечебным оборудованием. Главными минусами и опасностью были неизвестность нового вируса, массовый характер его распространения и отсутствие единых апробированных методик лечения.
На каждом этапе борьбы с этой бедой мы принимали адекватные меры. Это то, что сейчас называют особым путем Беларуси. Сегодня все страны признают, что мы поступили правильно. Но какое давление было в начале – шаблонные для всех стран рекомендации Всемирной организации здравоохранения, немедленный карантин, комендантский час, закрытие границ, остановка предприятий. Как вы понимаете уже сегодня меня, на это я пойти не мог.
Каждый день, объясняя свои шаги, я пытался достучаться до каждого белоруса, дать понять – остановимся, изолируем людей – погибнем как нация и потеряем государство. Так бы сегодня и было.
Конечно, не все было гладко. В таком напряжении невозможно было обойтись без локальных ошибок и перегибов, многие люди были недовольны. Но главное – адекватная реакция со стороны власти на критику, мы мгновенно старались исправлять недочеты. Вся вертикаль власти работала слаженно, Президент ежедневно утром и вечером принимал доклады штабов и координировал всю работу правительства и регионов. Особую роль при этом сыграли, молодцы, губернаторы. Спрос с кадров был организован по стандартам военного времени, но без хаоса, паники. Каждый знал, что ему делать, где ему делать и в какое время.
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