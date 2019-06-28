Александр Лукашенко: Беларусь настроена на системную и долговременную работу с Таджикистаном в экономической сфере

Новости Беларуси. Беларусь и Таджикистан выходят на стратегический уровень партнерства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующий договор подписан президентами двух стран. 28 июня Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон провели переговоры.
Накануне таджикский лидер прибыл в Минск с официальным визитом. Белорусский президент тепло приветствовал своего коллегу. Церемония встречи прошла во Дворце Независимости.
Лидеры Беларуси и Таджикистана встречаются регулярно. В 2018 году Александр Лукашенко посещал Душанбе с официальным визитом.
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Тогда президенты договорились о расширении экономического взаимодействия. Между странами действует дорожная карта сотрудничества. Реализуется несколько значимых проектов.
Так, сегодня в Таджикистане работают торговые сети – на рынке представлены более полутора десятков наших предприятий. Успешно функционирует производство сборки белорусских тракторов, совместное предприятие по выпуску молочной продукции.
Таджикская сторона заинтересована в создании еще одной подобной площадки с учетом возможности реализации молочки на рынок Афганистана. Это планы. А из реальных итогов – соглашение о поставке в столицу Таджикистана 100 белорусских троллейбусов до 2020 года.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы подкорректируем нашу дорожную карту отношений в плане интенсификации, поговорим о более тесном сотрудничестве между Таджикистаном, Беларусью и третьими странами, особенно с Афганистаном. Вы предлагали, что надо подтягивать к этому сотрудничеству Афганистан. Это не просто знак – закладка двух садов в Брестской и Гомельской области, это попытка найти новые культуры для производства товаров сельскохозяйственного назначения в Беларуси – тех, которые мы раньше не производили. Аналогичным путем мы пытаемся сотрудничать с Узбекистаном, там бахчевые культуры. Их специалисты точно так, как ваши, приезжали сюда. Кое-что мы уже высадили в этом году, получили очень высокую оценку специалистов Узбекистана. Таджикские специалисты здесь давно работают вместе с нами и продвигают это направление.
Мною поставлена задача перед сельским хозяйством – выйти на производство новых видов продукции, которые раньше не производились. Климат жестоко изменился, мы особенно это почувствовали в этом году, когда стоит жара, наверное, выше температура, чем в Душанбе. Спасибо вам: вы вчера привезли к нам хорошую погоду, прошли дожди, особенно в центре Беларуси. Словом, непростой год, но, думаю, он будет лучше, чем прошлый, в сельском хозяйстве, и естественно, по переработке сельхозпродукции, продуктам питания.
Эмомали Рахмон, президент Таджикистана:
После вашего официального визита в Душанбе основное выполняется. Мы очень удовлетворены, но есть незадействованные механизмы и возможности как в аграрном секторе, особенно в растениеводстве, животноводстве, так и в области машиностроения. То, что мы с вами запустили, успешно работает. Имеется очень хорошая база.
Президенты продолжили общение с участием делегаций. Основной акцент разговора – продолжение выгодного сотрудничества как в политической, так и экономической сфере. Беларусь рассчитывает на длительное взаимодействие. Наиболее перспективные направления – поставки нашей грузовой и пассажирской техники, гуманитарное и культурное взаимодействие. Александр Лукашенко особенно подчеркнул значимость визита Эмомали Рахмона в дни завершения II Европейских игр и накануне празднования 75-летия освобождения Беларуси.
Александр Лукашенко:
Беларусь настроена на системную и долговременную работу в экономической сфере. Товарооборот под 40 миллионов долларов, который достигнут по итогам 2018 года, абсолютно не соответствует нашему взаимному потенциалу. Надеемся, что тенденция падения объемов торговли носит временный характер. Присутствующие здесь члены делегации обязаны ее исправить.
Схожесть взглядов на развитие реального сектора заложила основу для сотрудничества в области промышленной кооперации. Второй год работает совместное производство в Гиссаре, мы готовы к еще более активному партнерству, например, расширению номенклатуры выпускаемой техники, адаптированной под нужды аграрной отрасли Таджикистана. Этому будет способствовать принятие решения об освобождении совместно выпускаемой продукции от уплаты налога на добавленную стоимость.
Мы видим дальнейшие перспективы в части поставок грузовых автомобилей, дорожно-строительной, пассажирской техники, обновление парка железнодорожных вагонов, соответствующих таджикским климатическим и эксплуатационным условиям.
Уверены, жители Душанбе уже оценили по достоинству наши троллейбусы, но надо посмотреть по ценовому фактору: если мы можем там урегулировать это, это очень важно, это первые шаги. Пусть полторы сотни, но это хороший объем. Надо договариваться и поставлять, коль есть спрос на нашу продукцию, особенно троллейбусы в Душанбе.
В настоящее время кризисные явления в мире вносят коррективы в развитие экономических отношений. Поэтому важно искать новые формы и методы работы, в том числе с учетом имеющихся в Беларуси инструментов поддержки экспорта. Параллельно с проектами в машиностроении необходимо расширять диалог в сфере сельского хозяйства, включая аграрное образование. Работать над увеличением взаимных закупок продовольствия и продукции легкой промышленности, развивать сотрудничество в области племенного животноводства.
Переговоры прошли конструктивно. По итогам подписан пакет из 11 документов, которые и должны стать магистральными в двусторонних отношениях. Ключевые соглашения озвучены в договоре о стратегическом партнерстве.
Ожидается, что Эмомали Рахмон останется в Беларуси до выходных и посетит церемонию закрытия II Европейских игр.
Новости Беларуси. Беларусь и Таджикистан выходят на стратегический уровень партнерства. Соответствующий договор 28 июня подписали президенты двух стран. Переговоры прошли во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон обсудили широкий круг тем. Но особое внимание, конечно, экономике. Взаимный товарооборот пока не соответствует потенциалу. По итогам 2018 года Минск и Душанбе наторговали менее чем на 40 миллионов долларов. Однако главы государств уверены: эта встреча придаст новый импульс отношениям между странами. Корреспондент Екатерина Жилянина с подробностями.
Эмомали Рахмон в Минск прибыл накануне, и сегодня с утра во Дворце Независимости все было готово к официальной встрече президента Таджикистана.
Президенты буквально на днях общались по телефону: уточнили детали визита. Еще раньше Александр Лукашенко предложил таджикскому коллеге не ограничиваться короткой официальной повесткой – задержаться на несколько дней и посмотреть Беларусь, насладиться белорусской природой и традиционным гостеприимством. Эмомали Рахмон предложение принял, и сегодняшней торжественной церемонией начался его трехдневный официальный визит. Не первый, но насыщенный и обещающий открыть новые грани отношений.
Предыдущая такая встреча лидеров прошла в Таджикистане, Александр Лукашенко посетил Душанбе в 2018-м. Тогда стороны подписали дорожную карту сотрудничества. Она затронула ключевые сферы и рассчитана на период до 2020 года.
Из наиболее любопытных деталей той встречи напомним: президенты торжественно запустили совместное производство тракторов и договорились заложить в обеих странах фруктовый и черешневый сады – цветущий символ белорусско-таджикской дружбы.
Наши товары партнерам тогда же рекламировали на ярмарке. Большая часть компаний представляла аграрную сферу, она одна из самых продуктивных для сотрудничества. Не случайно министр сельского хозяйства страны вошел в делегацию и нынешнего президентского визита. Совсем недавно он приезжал в Минск на заседание межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
Тракторный завод запустили – более 300 единиц сошли с конвейера. Теперь нужно расширять рынки для общей продукции. Вплотную занялись созданием совместных молочных предприятий.
Саттори Иззатулло, министр сельского хозяйства Таджикистана:
Заканчивается пусконаладочная работа на двух совместных предприятиях по переработке молока. В начале будущего года первая продукция этих предприятий выйдет на рынок. Эти два перерабатывающих предприятия расположены в Душанбе и Гиссаре. В основном, первое время они будут обеспечивать потребности нашей республики, в дальнейшем – ориентироваться на соседние рынки.
Помимо этого договорились о создании двух биотехнологических центров по выращиванию плодово-ягодных культур. С нашей стороны в проекте участвует компания из Минской области.
Товарооборот между странами в 2018 году – почти 37,5 миллиардов долларов. И не то что бы мало, но явно не предел. Тем более, по сравнению с 2017-м заметное падение. Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон как раз и встретились, чтобы обсудить выполнение достигнутых ранее договоренностей и возможные точки роста, повысить эффективность сотрудничества. Особый интерес (и это Александр Лукашенко отметил в своем выступлении) представляет растениеводство. В условиях изменения климата Беларусь присматривается к южным культурам.
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Актуальные темы обсудили в узком формате. В расширенном – обозначили магистральные направления. Как, например, поставка техники. Не только аграрной, грузовой, пассажирской. Так, в мае за счет кредита Европейского банка реконструкции и развития в Душанбе отправили четыре троллейбуса. Но это лишь проба пера – до сентября 2020-го их колесить по таджикской столице будет уже около сотни. Ценовой механизм главы государств поручили усовершенствовать, ведь направление перспективное. Ведутся переговоры о поставках наших вагонов для железной дороги. Вся техника адаптирована под погодные условия. «Белкоммунмаш» прорабатывает сделку в 30 миллионов долларов. Работает и над сервисным центром.
И ведь не только Таджикистан заинтересован в технике. Большой соседний рынок – Афганистан. И здесь уже шанс для промышленной кооперации.
Полтора десятка наших производителей работают в Таджикистане через представительства. Сотрудничают также ученые. В белорусских вузах обучаются более 500 таджикских студентов. На этом останавливаться нельзя. Александр Лукашенко привел в пример сотрудничество с Узбекистаном. Беларусь готова помочь – наладить на месте обучение кадров.
К нынешней встрече президентов подготовили пакет документов. На бумаге закрепили стратегические договоренности, а также во многих узких сферах: информационной, научной, в образовании, спорте, культуре. Аграрии, к примеру, подписали соглашение об использовании генетических ресурсов растений и животных. Подтвердили подписями договоренности наши торгово-промышленные палаты.
Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Есть целый ряд совместных проектов. Можно сказать что они еще пилотные: и по машиностроению, и по сельскому хозяйству. Кроме всего для нас еще важно выстраивать отношения с таджикскими партнерами, учитывая, что рядом с ними есть соседние государства.
Таджикские партнеры имеют хорошие связи с афганскими партнерами. Сегодня Афганистану нужно всё. В прошлом году в рамках визита нашего Президента состоялась выставка масштабная, значимая, позитивно резонансная. Наши партнеры хотели бы повторить еще раз белорусскую выставку Made in Belarus в Душанбе.
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Итогами переговоров лидеры остались довольны. Нынешняя встреча должна послужить стимулом для межведомственного, регионального и делового сотрудничества. На новую стратегию политики возлагают большие надежды. Эмомали Рахмон пообещал, что благодаря ей мы выйдем на совершенно другой формат сотрудничества, а Александр Лукашенко даже сравнил ее с выходом в космос для наших отношений.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Таджикистан – верный друг и важный партнер Беларуси. У нас нет разногласий и запретных тем для обсуждения. И не будет. По крайней мере в наши времена с президентом Таджикистана.
Сегодняшняя встреча отмечена подписанием договора о стратегическом партнерстве между нашими странами. Это исторический момент. Это выход в космос, если хотите, в отношениях между двумя государствами.
Эмомали Рахмон, президент Таджикистана:
Мы отметили нашу заинтересованность в расширении производственных и кооперационных связей с белорусскими партнерами и привлечение передовых технологий Беларуси в реальный сектор нашей экономики. В частности, мы высказали свою заинтересованность в поставках к нам высококачественного семенного картофеля и племенного материала белорусской селекции.
Мы, в свою очередь, готовы увеличить экспорт наших экологически чистых фруктов и сухофруктов в Беларусь.
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Впрочем, общение президентов в Минске на этом не закончится. Эмомали Рахмон остается до воскресенья. 30 июня, как известно, он примет участие в церемонии закрытия Европейских игр.