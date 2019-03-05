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Александр Лукашенко: «Беларусь успешно налаживает диалог со своим вторым крупнейшим партнёром»

05.03.2019 - 18:32

Новости Беларуси. Наша страна продолжает налаживать диалог со своим вторым крупнейшим партнером – Европейским союзом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Есть определенные позитивные сдвиги. К примеру, активно идет диалог с европейскими банками. Более конкретным смыслом наполняется и проект «Восточное партнерство». Тем не менее, с Евросоюзом понимание достигнуто пока не по всем вопросам.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Беларусь успешно налаживает диалог со своим вторым крупнейшим партнером – Европейским союзом. Растут инвестиции, увеличилось положительное сальдо в торговле, развиваются контакты. Минувший год стал рекордным по объему сотрудничества с Европейским инвестиционным банком и Европейским банком реконструкции и развития. Кстати, вчера состоялись переговоры с руководством этого банка. Мы достигли существенных договоренностей по кредитованию (и не под 9 %) по важнейшим направлениям реконструкции, модернизации, строительства новых объектов в Беларуси. Особенно в социальной сфере – вода, мосты, дороги и так далее. Восточное партнерство приобретает прагматичный характер, в нем появляется больше интересных для нашей страны проектов.

Вы знаете, вот это сотрудничество на Западе сегодня вызывает некую аллергию, истерику порой, у нашего главного партнера Российской Федерации. У отдельных политиков. Спрашивается: чего вы истерите? Нашу продукцию на рынок не пускают, нахлебниками обзывают, выталкивают, давят, где только можно. Нам что, спрятаться под плинтус и там сидеть? Так как спрячешься – 10 миллионов человек и страна, которая находится на перекрестке всех дорог. Если перед нами закрывают дверь одну, вторую, третью – мы ищем четвертую для того, чтобы нормально существовало государство.

И даже при этом никто нас не может упрекнуть, что мы якобы куда-то повернулись. Нам никуда не надо поворачиваться, мы в такой ситуации, что нам надо постоянно вертеть головой, чтобы не отвалилась она. Потому что находимся в эпицентре событий.

Глава государства подчеркнул, что уникальное положение Беларуси – на стыке ЕС и ЕАЭС – обязано приносить пользу нашей стране. А в идеале западный и восточный векторы внешней политики должны уравновешивать друг друга. На совещании также обсуждали взаимодействие в рамках Североатлантического альянса и ОДКБ.

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