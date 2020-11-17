Александр Лукашенко: Беларусь всегда готова к сотрудничеству с теми, кто нас уважает, с нами считается
Новости Беларуси. Беларусь стала объектом неприкрытой агрессии. Об этом Александр Лукашенко заявил 17 ноября во время совещания во Дворце Независимости. Вопросы внешней политики, особенно сейчас, самые обсуждаемые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
После избирательной кампании Беларусь превратилась в арену противостояния чужих интересов. И это несмотря на то, что у так называемых «неравнодушных» в своих странах хватает больших проблем. Но даже в такой ситуации Беларусь готова идти на укрепление сотрудничества с зарубежными странами. Даже Литву и Польшу, которые больше всех по нам прошлись, Александр Лукашенко не так давно призывал к дружной жизни по соседству.
Ведь мы всегда выстраивали мирные отношения со своими партнерами, старались находить общий язык. Тем более пандемия коронавируса нанесла серьезный ущерб мировой экономике. И здесь, казалось бы, наоборот, время обсуждать будущий товарооборот, а не настраивать друг против друга.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Беларусь всегда готова к сотрудничеству с теми, кто соблюдает принципы взаимоуважения (прямо скажу – с теми, кто нас уважает, кто с нами считается, считается с нашими интересами), кто соблюдает принципы искренности и порядочности. Печально, что некоторые наши так называемые партнеры вдруг оказались не готовы к работе в таких условиях.
Речь идет о ряде западных государств, с которыми мы в последние годы поступательно, настойчиво выстраивали взаимовыгодные контакты, и особенно о наших ближайших соседях – Польше и Литве. К сожалению, занятая ими позиция по отношению к Беларуси может перечеркнуть если не все, то многое из достигнутого. Против нас снова вводят санкции.
Поэтому я прошу доложить, какие шаги нами предприняты в ответ и какие планы в отношении Польши и Прибалтики. Как мы планируем задействовать потенциал международных организаций для защиты своих интересов? Ведь эти структуры призваны защищать мир и безопасность, а не быть ареной противостояния государств.
Во-вторых, при беспрецедентном давлении Беларуси была оказана широкая поддержка нашими традиционными союзниками. Наиболее ощутимую помощь и поддержку в это непростое время мы получали от России, Китая и других стран. Тем самым еще раз убедились, что друзья познаются в беде.
Подчеркнет глава государства и тот факт, что непростая по-прежнему остается обстановка во всем мире. И дело далеко не в пандемии. Президент напомнил о ситуации в Нагорном Карабахе. Не прекратились войны на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Неспокойно в Европе. Ее накрыла волна массовых протестов из-за коронавируса. В то же время продолжаем следить за запутанной историей президентских выборов в США. В СМИ появляются новости о неучтенных голосах избирателей.
Александр Лукашенко высказался о международной ситуации и внешнеполитических целях Беларуси
Новости Беларуси. Беларусь как и прежде нацелена на укрепление взаимовыгодных связей со всеми зарубежными партнерами. Об этом Александр Лукашенко заявил 17 ноября на совещании по вопросам внешней политики, сообщает БЕЛТА.
Глава государства отметил, что международная ситуация остается непростой и, по его словам, дело не только в пандемии. Постоянно возникают новые вызовы и угрозы, связанные в том числе с экономической безопасностью. Беларусь вынуждена реагировать на них, подчеркнул Президент.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вновь полыхнуло на пространстве бывшего Советского Союза. На этот раз в Нагорном Карабахе. Завершившийся там горячий конфликт между нашими близкими партнерами – Арменией и Азербайджаном – теперь, по всей видимости, будет разворачиваться в дипломатической плоскости.