Александр Лукашенко: боюсь, что дальше хуже будет в плане информационного противостояния
Новости Беларуси. Изменения в руководстве Администрации Президента, Министерстве информации и местной вертикали власти. 5 апреля глава государства принял кадровые решения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Необходимо выработать стратегические направления для того, чтобы в условиях информационной войны достигать результатов, которые позволят стране двигаться вперед. Такими словами Президент напутствовал Игоря Луцкого, уже экс-министра информации, а с этого дня заместителя главы Администрации Президента. В новой должности он сменит Андрея Кунцевича, который занимал ее с августа 2019 года. А вот новым министром информации назначен Владимир Перцов. До этого он занимал пост директора Межгосударственной телерадиокомпании «Мир».
Александр Лукашенко подчеркнул, что к этим решениям подходили тщательно, потому как назначенцам придется заниматься противодействием нынешним информационным вызовам.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Боюсь, что дальше хуже будет в плане информационного противостояния. И, конечно, каждого человека сейчас, который будет заниматься этим противодействием, их немного, подбираем уже, выкристаллизовывая из общества, наверное, из тысяч человек одного. Что касается вас, Владимир Борисович [Перцов – прим. ред.], я очень хорошо вас знаю, наблюдаю за вами лично, рассматривали на разные должности. Я просто боюсь, чтобы вы не утонули в этом чиновничьем безбрежье. Для меня очень будет жаль, если мы потеряем очень хорошего журналиста, политолога и политика, скажу откровенно. Все-таки министр – это немножко подальше от этого кипящего котла. И там есть очень хорошая практическая составляющая. Все-таки у тебя субъектов хозяйствования не знаю сколько, но они есть. Это будет какая-то отдушина на первых порах. Ну и вообще, вы молодой человек, все еще впереди, и я очень хочу, чтобы у вас в этой должности члена правительства получилось.
Сегодня перестала быть вакантной должность помощника Президента – инспектора по Гомельской области. Ее займет Николай Рогащук. Нынешний председатель Горецкого райисполкома Александр Бутарев также пошел на повышение: он назначен на должность помощника Президента – инспектора по Минской области.
Остальные кадровые решения согласованы в рабочем порядке.
Александр Лукашенко: ситуация непростая, нам пытаются сейчас всё больше подсунуть экономических проблем в стране
Новости Беларуси. Новые лица в управленческой вертикали. Оба назначенца имеют большой опыт работы в регионах, знают проблемы не только города, но и села. Теперь задача сложнее – представлять Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ситуация непростая в плане того, что нам пытаются сейчас все больше подсунуть экономических проблем в стране. А вам придется заниматься прежде всего, конечно, кадрами (видеть в этой ситуации, кого нам поддерживать), и второе дело – экономика. Как в советские времена говорили, будет экономика – и кадры будут хорошо работать. А если нет экономики, как ты там ни упирайся, ни работай, толку мало. Поэтому вот такие вещи, которыми вам придется заниматься – кадрами и экономикой.
Ну и это око государево, как в народе говорят. Вы лицо Президента, вы должны видеть моими глазами то, что происходит. Не бояться то, что можно, поправить. Нельзя – значит, надо докладывать главе Администрации. Я полагаю, что у вас система выработана информационного обмена с помощниками. Ну, это «щупальца» наши на местах.
Вы должны быть объективными, ни в коем случае не подстраиваться там под кого-то ради того, чтобы иметь добрые отношения. Подстраиваться можно тогда, когда это все нацелено на результат. Если результат – прежде всего экономический – будет хороший, то тогда надо и объединяться, и подстраиваться, и людей объединять, и кадры подбирать в этом плане.
Помощником Президента – инспектором по Минской области стал уже бывший председатель Горецкого райисполкома Александр Бутарев.
А такую же вакантную должность в Гомельской области занял экс-заместитель губернатора столичного региона Николай Рогащук. Если коротко, то оба назначенца – крепкие хозяйственники.