Александр Лукашенко: цель на пятилетку – значительно увеличить наукоёмкость ВВП
Новости Беларуси. В ближайшие пять лет Беларусь рассчитывает значительно увеличить наукоемкость ВВП. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко во время церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Торжественная церемония, которая уже стала традиционной, прошла во Дворце Независимости. Обращаясь к ученым, глава государства отметил, что сегодня стране как никогда нужны новые прорывные технологии. Работа в научной сфере – отличный шанс заявить о себе для тех, кто действительно беспокоится о будущем Беларуси. Такие люди без поддержки не останутся.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ведь наука давно стала не только инструментом познания, но и реальной производительной силой, определяющей прогресс во всех сферах человеческой деятельности. Более того, она важнейший фактор укрепления независимости и суверенитета нашей страны. Уровень развития науки предопределяет роль и место страны на политической карте мира, возможности экономики и обороноспособность. Мы живем в мире быстро меняющихся трендов, знаний, технологий, и сегодня как никогда возрастает значимость стратегических прогнозов и точности экспертных оценок.
Мы ставим большие цели на пятилетку: значительно увеличить наукоемкость валового внутреннего продукта и выйти на уровень инновационного развития стран – лидеров Восточной Европы. Намерены заметно продвинуться по таким направлениям, как инновационное здравоохранение, биотехнологии, национальный электротранспорт, умные города и другим. Однако без вас, людей науки, без вашего активного участия в этих проектах вряд ли возможно их реализовать.
После торжественной церемонии Президент в неформальной обстановке пообщался с учеными. В зале представители различных сфер: медицины, юриспруденции, аграрного сектора. Каждый внес свой вклад в развитие Беларуси. Александр Лукашенко выслушал мнения компетентных людей и по узким вопросам, и по глобальным процессам, происходящим в стране и в мире.
Электротранспорт, космические технологии. Учёные НАН обсудили перспективы социально-экономического развития Беларуси
Новости Беларуси. Цифровизация экономики, наукоемкие производства и высокие технологии с белорусским характером. Ученые Академии наук обсудили перспективы социально-экономического развития страны на ближайшие пять лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дискуссия за круглым столом – повод для академиков сверить часы перед Всебелорусским народным собранием. Интеллектуальный потенциал страны – одна из четырех главных тем масштабного форума. В повестке ближайших пяти лет – развитие перспективных научных отраслей. Это электротранспорт, космические технологии, разработки в сельском хозяйстве и промышленности.
Андрей Иванец, главный ученый секретарь НАН Беларуси:
Национальная академия наук Беларуси принимала участие в подготовке проекта социально-экономического развития Республики Беларусь. Мы сегодня привлекаем и наших ведущих ученых. А с другой стороны, конечно, мы понимаем, что без участия экономического блока и хорошей, фундаментальной научной проработки экономических основ результативность сложно будет иметь положительную. Именно поэтому сегодня в рамках проведения круглого стола мы обеспечим, с одной стороны, симбиоз экономистов, с другой стороны, тех людей, которые непосредственно работают в тех технологических заделах, которые являются фактически приоритетами развития, построения Беларуси интеллектуальной.
Василий Гурский, директор Института экономики НАН Беларуси:
Важнейшими вопросами является то, каким образом можно мобилизовать ресурсы страны для достижения поставленных задач и стратегически важных направлений развития. Конечно же, здесь речь идет и об инвестиционном потенциале, и об инновационном потенциале, о тех научных разработках и заделах, которые сделаны в том числе Академией наук.
Актуален для белорусской науки и вопрос симбиоза «ученый – производитель». Важно, чтобы процесс от разработки до внедрения был полностью отточен. Это позволит более эффективно использовать идеи и знания академиков в реальном секторе экономики.
Валерий Гончаров, директор Центра системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси:
Даже сделав первый шаг, скажем, в развитии электротранспорта, нужно насыщение, нужно технологическое совершенствование, нужно расширение областей покрытия. Точно так же как с модернизацией нашей энергетической системы. Это означает, что должны быть созданы новейшие производства, которые приведут нас к увеличению совокупной добавленной стоимости, то, что называется ВВП.
Эксперты отметили, что участие в новом этапе развития нашей науки будет интересно каждому белорусу. Ведь образование, инновации и стартап-движение – неотъемлемая часть современной жизни.