Александр Лукашенко – доверенным лицам: я должен ответить на те вопросы, которые наши люди задают вам на встречах
Новости Беларуси. Президент Беларуси 22 июля провел встречу с доверенными лицами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Предвыборная кампания сейчас идет по стране. Эти люди много ездят, общаются с людьми, проводят встречи с населением. По окончании очередного насыщенного дня и состоялась встреча с главой государства.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Период острый. Вы, наверное, уже сами почувствовали. Ну и вообще, после этого периода начального есть о чем поговорить. Я не собираюсь вам выдавать инструкции. Тем более что мою точку зрения вы знаете. Естественно, она претерпевает какие-то изменения. Не в плане того, что я отказываюсь от того, что говорил в самом начале. А в связи с тем, что меняется ситуация, меняется обстановка, и очень быстро меняется. Поэтому есть вопросы, которые мы должны с вами обсудить. Самое главное, я должен ответить на те вопросы, которые, вы уже почувствовали, наши люди задают вам на встречах.
Естественно, что в этот раз мы очень аккуратно и даже трепетно относились к формированию группы доверенных лиц действующего Президента. Потому что это не просто люди авторитетные, это, безусловно, люди, которые формируют мнения в нашем обществе. Но и люди, которые сегодня работают с действующим главой государства. Значит, естественно, от него обладают соответствующими властными полномочиями. Так именно вас и рассматривать будут люди. И уже когда вы приходите в коллективы, они так на вас и смотрят, по моим данным.
Многих, очень многих, почти всех – я посмотрел списки, биографии – ясно, что при подборе мы исходили из того, что получали рекомендации с мест, если нам нужна она была. Это мне все докладывалось. Наверное, с третьего раза мы только утвердили соответствующие списки. Я был категорически против, чтобы в него вошли все наши губернаторы, как это было когда-то. Они и так будут работать. Мы очень долго формировали эти списки. И последний вариант, который был выработан, я с ним согласился.
Поэтому я, в принципе, очень, очень многих – ну, 99 % – просто и сталкивался с ними, и знаю их. Если с какими-то двумя-тремя человеками я лицом к лицу не сталкивался, это не значит, что я вас не знаю. Словом, знаю всех.
Естественно, что нам надо будет пройти непростой этот период. Он дорогого будет стоить, эти две-три недели, оставшиеся до выборов. При этом я прошу иметь в виду, и это людям надо доводить, что выборами жизнь наша не заканчивается и проблемы, которые у нас есть, и они будут, этим не заканчиваются. То ли еще будет после выборов.
Чем пахнут белые ленточки? Мнение Григория Азарёнка
Григорий Азарёнок:
Весь мир пропитан символизмом. Как бы не отрицало это материалистическое сознание. Образ – лучший способ наиболее ярко и быстро донести человеку нужную установку. Политика практически вся состоит из символов.
Правильное управление образами для манипуляции сознанием людей – искусство политики. В последние 20 лет это стало технологией. После событий 2004 года в Украине она получила название «оранжевая революция». С тех пор она кочует по странам и континентом. Грузия, Египет, Ливия, Сирия, снова Украина, «болотные» волнения в России, Армения. Технологии, стиль из раза в раз повторяются.
Объединённый женский штаб объявил своим символом белую ленточку. Сторонники должны повязать её на руку в день голосования. Тем самым продемонстрировать то, что они отличаются от других, что они не такие.
Так в истории уже было. Нацистский режим обязал евреев носить на одежде жёлтые звёзды Давида. Чтобы любой житель Третьего рейха мог отличить чужака. Такая практика во всём мире позорна. Но наших альтернативщиков это не смутило.
Но почему белая лента? Вспомним 2011 год в России. Перед выборами президента начались массовые акции протеста. Их назвали «болотными», потому что проходили они на Болотной площади в Москве. Ядром стали те, кого называют либералами-западниками. Навальный, Собчак, Кудрин, Шендерович. Символом этих протестов и стала белая ленточка.
Григорий Азарёнок:
Тогда «болотную оранжевую революцию» задавили. Но вдруг эта самая ленточка вылезла в 2020 году в Беларуси. И всё обнажилось. Стало понятно, какой разыгрывается сценарий. Анатомия протеста прояснилась. Нам готовят свою «болотную». Цель – смена власти и передел собственности. Выборы они не признают. Уже сейчас готовят массовые беспорядки на улицах. Готовят провокации. Готовят уличных бойцов. Отморозков везде хватает. Хотят, чтобы на белую ленту пролилась кровь.
Посмотрите на Украину, Ливию, Сирию, Египет. Покажите хоть одно место, где перемены пошли во благо. Где после «оранжевой революции» расцвела экономика, исчезла коррупция, люди стали жить лучше? Нет таких мест. Сценарий всегда один – распад страны, приватизация собственности узким кругом людей, резкое обнищание, война, кровь и потеря территорий.
Что случится в случае их победы? Тогда уже они пометят всех остальных. Только не ленточкой, а номером. Соорудят в центре Европы «болотный концлагерь».
У белорусов большой опыт в деле мелиорации. Осушать болота, очищать их, справляться с болотными ползучими гадами мы умеем хорошо. И с этой белоленточной трясиной справимся. Выкидывайте методички Джина Шарпа. Здесь они не сработают.