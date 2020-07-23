Александр Лукашенко: экономика в мире сжалась. Спрос на сырье уменьшился. А мы работаем
Новости Беларуси. Зарплаты, занятость, цены. Президент ориентирует правительство на решение значимых для общества вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как отметил глава государства на встрече с экономическим блоком страны, Беларуси удалось не скатиться в яму безработицы. Притом, что сегодня даже самые сильные государства не смогли устоять. Занятость в экономике может обеспечить устойчивая и эффективная работа предприятий, а не искусственное удержание на плаву.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы едва ли не единственная страна, которая не остановила производство. Возьмите пример с «Атланта». Спрашиваю – как у тебя дела с реализацией продукции? Говорит – такого в истории «Атланта» еще не было. Мы, говорит, в апреле-мае продали столько продукции, сколько никогда завод холодильников не продавал. Почему? Потому что не остановились. Говорит, в Москве карантин закончился, вышли, пошли в магазин – холодильники всегда нужны. Пришли в магазин, а там – наш холодильник, неплохой холодильник. И люди начали скупать эти холодильники, да и в Беларуси в том числе. Кто мешает другим предприятиям таким образом действовать? Многие так и поступают.
Экономика в мире сжалась. Спрос на сырье уменьшился. Возьмите нефть, возьмите металлы и так далее. А мы работаем. А раз спрос уменьшился на сырье (материалы, металлы и прочее), значит, и цены упали. Значит, наша промышленность может купить сырье подешевле, но цены на готовые товары не упали. Почему? Потому что экономика стоит.
Появился дефицит на многие товары промышленности. Так продайте их, как делают это другие, и поправьте свою экономику.
Александр Шакутин: Любое общество должно жить по законам
Новости Беларуси. Попытки некоторых людей дестабилизировать ситуацию в стране вызывают недоумение. Такое мнение в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказал председатель Совета директоров ОАО «Амкодор» – управляющая компания холдинга» Александр Шакутин
Александр Шакутин:
Я никогда этого не понимал и, наверное, не пойму. Любое общество должно жить по законам, именно они регламентируют наше поведение. Если мы не будем соблюдать законы в общественных местах и на производстве, если не будем законопослушными, мы никогда не создадим государство, в котором все будут жить комфортно и уверенно смотреть в будущее.
Шакутин отметил, что Беларусь за годы независимости прошла большой путь в своем развитии, и подчеркнул: «Самое главное, что сделано – мы получили собственную страну, то есть независимое, суверенное государство, в котором у каждого появились равные возможности для реализации своих идей. И тот, кто сегодня работает, а не ждет с моря погоды, достигает той цели, которую ставит перед собой или своим коллективом».
Александр Шакутин:
Только за последние 10 лет мы вложили в развитие производства $480 млн. За 20 лет создали 125 новых моделей и модификаций машин, которые работают во всех отраслях экономики не только Беларуси, но и более чем 40 стран мира. Мы с нуля создали заводы, реконструировали и модернизировали их. Сегодня на многих наших предприятиях созданы идеальные условия для работы, соответствующие мировому уровню, что в том числе отражается и на качестве производимого продукта (здесь подробнее).