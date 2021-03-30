Александр Лукашенко: если мы «растворим» Президента, имеются в виду полномочия прежде всего, стране не бывать
Новости Беларуси. Глава государства поручил в течение года окончательно определиться с полномочиями ветвей власти. 30 марта эта тема обсуждалась во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
При этом глава государства подчеркнул, что правовые акты должны содержать четкий ответ на вопрос: кто конкретно будет отвечать за принимаемые решения? И никакого двоякого толкования здесь быть не должно.
Напомним, что сейчас ведется работа по обновлению Основного закона страны. Необходимость внесения изменений в Конституцию – идея Президента. Она была озвучена еще три года назад. Как и тогда, глава государства настаивает на персонифицированной ответственности за каждое предложение. Входят в Конституционную комиссию 36 человек.
Александр Лукашенко о перераспределении полномочий: «Это должен быть эволюционный процесс»
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Для того, чтобы полномочия перераспределить, Конституцию менять даже не надо. Нет-нет. Мы ее изменим, а то опять сейчас начнут говорить, что Лукашенко время тянет и не хочет менять эту Конституцию. Чепуха полная. Хочу я, не хочу – это имеет какое-то значение, но не решающее. Решать будет народ. Общество чего-то хочет в плане изменения Конституции. Будет. И будет абсолютно честно. Но до того, как произвести какие-то изменения в Конституцию (я тоже заявлял), мы перераспределим полномочия, чтобы не думали, что все сосредоточено в руках Президента и он принимает все решения. У Президента останутся основные полномочия, которые могут влиять на любое решение снизу доверху. Где бы ни был Лукашенко, какой бы ни был здесь Президент, он будет главой государства с сильными полномочиями, потому что если мы «растворим» Президента, будущего Президента (не меня это касается – будущего Президента), если мы его растворим, имеются в виду полномочия прежде всего, стране не бывать.
На начальном этапе, во время становления государства, сильная президентская власть стала залогом нормального функционирования страны. В тяжелый переходный период в Беларуси не допустили разбазаривания госсобственности, распродажи недр, белорусское общество миновала тотальная приватизация.
Александр Лукашенко о перераспределении полномочий: «Это должен быть эволюционный процесс»
Новости Беларуси. Глава государства поручил в течение года окончательно определиться с полномочиями ветвей власти. 30 марта эта тема обсуждалась во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
При этом глава государства подчеркнул, что правовые акты должны содержать четкий ответ на вопрос: кто конкретно будет отвечать за принимаемые решения? И никакого двоякого толкования здесь быть не должно.
Напомним, что сейчас ведется работа по обновлению Основного закона страны. Необходимость внесения изменений в Конституцию – идея Президента. Она была озвучена еще три года назад. Как и тогда, глава государства настаивает на персонифицированной ответственности за каждое предложение. Входят в Конституционную комиссию 36 человек.
На начальном этапе, во время становления государства, сильная президентская власть стала залогом нормального функционирования страны. В тяжелый переходный период в Беларуси не допустили разбазаривания госсобственности, распродажи недр, белорусское общество миновала тотальная приватизация.
Александр Лукашенко: если мы «растворим» Президента, имеются в виду полномочия прежде всего, стране не бывать
Сегодня, по словам главы государства, появились отдельные личности, которые очень пекутся по поводу полномочий Президента. Но разговор не только об этом. Ключевой аспект – ответственность. При этом стоит задача сохранить сильную систему госуправления.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Не надо мгновенно, чохом все принимать. Это должен быть эволюционный процесс. Сегодня мы готовы передать от Президента, даже правительства и других органов власти, перераспределить полномочия. Давайте их принимать. Не готовы – хорошо, через две недели примем, через месяц примем. Но до внесения Конституции, проекта Конституции новой на референдум мы должны этот процесс закончить. То есть в течение этого года надо окончательно определиться, какие полномочия будут у Президента, у правительства, парламента, губернаторов, если надо – и ниже.
Речь не идет о Лукашенко, речь идет прежде всего о будущем. Это касается в первую очередь тех сфер, где решаются важнейшие вопросы для любого жителя, субъекта хозяйствования и государства в целом. Более того, зачастую они носят необратимый характер.
Никаких изменений ради изменений. В новеллах для Основного закона должны быть учтены самые тонкие нюансы, прописан механизм правоприменительной практики. Например, распределять пустующие участки – это уровень местных органов власти, а вот контроль в целом за недрами и особенно природоохранной территорией был и останется среди полномочий Президента.