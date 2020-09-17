Александр Лукашенко: «Если они сунутся сюда, мы вынуждены будем отвечать. Мы не станем на колени»
Новости Беларуси. 17 сентября на площадке «Минск-Арены» прошел женский форум «За Беларусь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В столицу из всех уголков страны приехали 13 тысяч девушек и женщин.
Это прежде всего женщины, которые каждый день несут в мир главные ценности – любовь, гармонию, женщины, которые выступают за порядок и мирное урегулирование любых споров.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Поверьте, ситуация очень непростая. Я ее не хочу усложнять. Мы – мужики и мы решим эту проблему. Вы, девушки, красавицы, женщины, вы вернетесь домой. Скажите дома, в каждой деревеньке, в городе – большом и малом, скажите людям о том, что происходит на самом деле.
Сегодня вопрос Беларуси, России и всей Европы, может быть всей Европы – не только Восточной, – решается здесь. Нельзя довести до горячей войны! Я только что сказал: в их арсенале осталось совсем немного приемов, и мы стоим на грани страшной катастрофы. Если они сунутся сюда, мы вынуждены будем отвечать. Мы не станем на колени, даже если останемся в одиночку.
Александр Лукашенко: «Омоновцы никогда не дежурят, никогда не были ни в СИЗО, ни на Окрестина»
Новости Беларуси. 17 сентября на площадке «Минск-Арены» прошел женский форум «За Беларусь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В столицу из всех уголков страны приехали 13 тысяч девушек и женщин.
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Участие в мероприятии принял Президент Беларуси.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я просто вам напомню: все ахнули в связи с асимметричным применением сил нашими омоновцами. Якобы на Окрестина они чего-то побили, кого-то убили. Заявляю вам абсолютно просвященно, люди этого не знают: омоновцы никогда не дежурят, никогда не были ни в СИЗО, ни на Окрестина. Там несут службу военнослужащие внутренних войск, но все острие было направлено против этих ребят, потому что они спасли страну и сорвали блицкриг.
И вы посмотрите, под этими бел-чырвона-белымі сцягамі – термины-то какие, слова – это они придумали – блицкриг не удался. Он был обречен за много лет до этого блицкрига. Он не мог произойти в нашей стране и он не произойдет никогда.
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