Прямой эфир
Проекты
Программы
Главная Новости «24 часа» Экономика Нацбанк Беларуси

Александр Лукашенко: «Если потеряем заводы, предприятия, коллективы, следующими будут банки»

20.07.2020 - 14:13

Новости Беларуси. Перемены в банковской системе – цифровизация, либерализация, но не вседозволенность. Президент назначил новых членов правления Национального банка и поставил задачи для регулятора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Глава государства акцентировал внимание: несмотря на мировой финансовый кризис из-за пандемии, финансовая поддержка реального сектора должна быть, во-первых, разумной, персонифицированной, во-вторых, наши предприятия должны рассчитывать на длинные кредиты.   

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:    
Перед новым составом правительства поставлена задача не просто не допустить падения нашей экономики в этом году. Нужно найти, выхватить каждый шанс, любую возможность для движения вперед. От Нацбанка я также жду более активного участия в данном процессе. Это не мечтания, мы просто не можем себе позволить катиться вниз, потому что оттуда будет очень тяжело подниматься. И, насколько это возможно, мы должны удержаться при всех проблемах в этом году.  

Президент Беларуси: «Каждый банкир должен персонально отвечать, какие деньги он привлёк с внешних рынков и на каких лучших условиях»

Вы, конечно же, помните: на совещании 19 июня я образно выразился, что с того момента помощником нашего правительства по зарплате, обеспечению поддержки работы предприятий будет председатель Национального банка Павел Владимирович Каллаур.  

Есть такие предприятия, которые действительно попали в сложное положение и им, конечно же, сегодня нужна помощь. Вы мою позицию знаете: кто сложил руки или, не дай бог, людей начал увольнять, на поддержку государства пусть не рассчитывают. Притом меры за то, что выбрасывают людей на улицу, будут самые жесткие. Но тем, у кого есть живые экспортные контракты или кто запустил инвестиционный проект, надо помочь обязательно – эти деньги возвратные.   

Безусловно, я вижу, что в последние три месяца Нацбанк своими решениями упростил много надзорных ограничений, и после недавнего нашего разговора снизил ставку рефинансирования. Движение в этом направлении аккуратно, спокойно надо продолжать. Вы специалисты и профессионалы, знаете, как это делать не хуже меня. Если потеряем заводы, предприятия, коллективы, следующими будут банки.   

Люди в материале: Александр Лукашенко
Loading...
﻿

Какие задачи стоят перед обновлённым руководством Нацбанка?

﻿

Новости Беларуси. Перемены в банковской системе – цифровизация, либерализация, но не вседозволенность. Президент назначил новых членов правления Национального банка и поставил задачи для регулятора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Александр Лукашенко: «Если потеряем заводы, предприятия, коллективы, следующими будут банки»

Среди новых приоритетов – развитие инновационных инструментов: от бесконтактных платежей до биометрии. Задачи по цифровизации классических банков выполнять в том числе и обновленному руководству Национального банка. Заместителем председателя стала Илона Ледницкая.   

Илона Ледницкая, заместитель председателя правления Национального банка Беларуси:   
Стоит задача совершенствования банковского надзора, прежде всего в части противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Безусловно, задача стоит по совершенствованию банковских операций – прежде всего доступность, цифровизация их как для населения, так и для экономических субъектов. Ну и третья задача, также достаточно масштабная, – совершенствование бухгалтерского учета и перехода банковской системы на международные стандарты финансовой отчетности, что также позволит обеспечить более открытую и прозрачную отчетность для того же совершенствования банковского надзора.   

20 июля полномочия члена правления продлены для Елены Машниной. Новые лица в правлении – Денис Горегляд и Дмитрий Мурин.   

Президент Беларуси: «Каждый банкир должен персонально отвечать, какие деньги он привлёк с внешних рынков и на каких лучших условиях»

Также Президент сегодня назначил новых послов в США, Нидерланды, Австрию, Великобританию и Казахстан.   