Александр Лукашенко: Форум регионов Беларуси и Украины значим не только для обеих стран, но и меня лично
Новости Беларуси. Президент Беларуси 26 сентября проводит встречу с представителями украинских СМИ.
Александр Лукашенко заявил, что Форум регионов Беларуси и Украины значим не только для обеих стран, но и для него лично, сообщает БЕЛТА.
Президент отметил, что нынешнее мероприятие проводится в преддверии II Форума регионов Беларуси и Украины, который пройдет в Житомире в начале октября.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Этот проект очень значим не только для наших стран, но и, открою секрет, для меня лично.
Глава государства напомнил, что два года назад руководство Украины поддержало эту идею и уже через год в Гомеле состоялся первый такой форум.
Руслан Бортник: «Сегодня Минск стал в какой-то мере мостком между Западом и Востоком, которым могла бы быть Украина»
Говорят, мир бесценен. Но, при желании, можно найти денежный эквивалент. Цена насилия в Украине – 67 миллиардов долларов, подсчитали австралийские учёные. За годы конфликта на Донбассе страна потеряла 20% своего ВВП, рассказали в фильме «Мирные люди». И это если не говорить об упущенных возможностях. Например, крупнейший проект современности «Новый Шёлковый Путь».
Для растущей китайской экономики – это прямая дорога на европейский рынок. Через Беларусь этот путь прошёл, очевидно, неслучайно. И дело здесь не только в удобной логистике. Деньги, как известно, любят тишину.
Руслан Бортник, директор Института анализа и менеджмента политики (Украина):
Там, где люди заняты делом, где люди видят, что что-то куда-то идёт, страна развивается, там вероятность такого рода конфликтов, которые произошли во всех других странах бывшего Советского Союза, крайне низка. К украинскому большому сожалению, сегодня Минск стал в какой-то мере мостком между Западом и Востоком, которым могла бы быть Украина.
В последние 5 лет Беларусь в значительной мере вышла из международной изоляции, на Беларусь ослаблено давление санкционного разного режима. Беларусь перешла из стана стран-изгоев для западного мира (потому что для остального мира она там никогда не была), в страны, с которыми ведут диалог, в страны, которые готовы обеспечить диалог.