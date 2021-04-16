Александр Лукашенко: где-то в конце апреля, скорее всего 22-го, мы встретимся в Москве с Владимиром Путиным
Новости Беларуси. Президент Беларуси анонсировал встречу со своим российским коллегой. Она должна состояться на следующей неделе в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Михаил Мишустин: интеграция – это выгода, а ни в коем случае не какие-то поглощения, мы так это видим
Об этом стало известно во время разговора Александра Лукашенко с премьер-министром России. В эти минуты встреча во Дворце Независимости продолжается.
Михаил Мишустин прибыл с визитом в нашу страну по поручению Президента России, чтобы рассмотреть одну из важнейших проблем в повестке Союзного государства. Кроме того, обсудили и другие насущные вопросы, такие как товарооборот, который восстанавливается после падения, связанного с пандемией, и восстановление транспортного сообщения.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я думаю, что время всегда у нас спрессовано было – и в России, и в Беларуси всегда было нелегко. Но тем не менее времена нас подталкивают к тому, чтобы решать те проблемы, которые у нас существуют. Ну, не накопились, но есть ряд проблем, которые надо решать. Мы готовы для того, чтобы искренне и честно, особенно с вами, обсудить эти проблемы.
Мы вчера с Путиным договорились о нашем графике работы по многим вопросам. Где-то в конце апреля, скорее всего 22-го, мы встретимся в Москве с Президентом. Это будет такая серьезная встреча по обсуждению тех или иных проблем, сегодня принято такое решение. Потом мы проведем Форум регионов с вами, вы знаете, это Подмосковье. Потом – союзный Совмин, а потом – сентябрь-октябрь, договоримся ближе по обстановке – Высший государственный совет. Ну, и нам надо этот Высший госсовет отметить хорошим движением в рамках Союзного государства. Вот такие договоренности у меня были с Президентом России за последние два дня.
Роман Головченко: пакет предложений по углублению интеграции Беларуси и России в высокой степени готовности
Новости Беларуси. О развитии белорусско-российских отношений и решении накопившихся вопросов говорили 16 апреля во Дворце Независимости. Александр Лукашенко встретился с председателем правительства России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Михаил Мишустин прибыл с визитом в нашу страну по поручению Владимира Путина, чтобы рассмотреть одну из важнейших проблем в повестке Союзного государства. Если вспомнить детали недавних переговоров в Сочи, то российский лидер предлагал направить в Минск Михаила Мишустина, чтобы обсудить и рассмотреть детали по сближению налогового законодательства.
Михаил Мишустин: интеграция – это выгода, а ни в коем случае не какие-то поглощения, мы так это видим
Кроме того, есть и другие вопросы, которые требуют решения. К примеру, улучшение показателей торгово-экономического сотрудничества. Товарооборот двух стран за 2020 год составил 29,5 миллиарда долларов. Цифра снизилась из-за пандемии, но шаг за шагом упущенное стороны наверстывают. Россия по-прежнему остается нашим основным торговым партнером.
Александр Лукашенко: где-то в конце апреля, скорее всего 22-го, мы встретимся в Москве с Владимиром Путиным
После встречи с Президентом Михаил Мишустин и Роман Головченко продолжили общение с участием уже членов делегаций. Известно, что пакет предложений по углублению интеграции Беларуси и России в высокой степени готовности. Об этом заявил премьер-министр Беларуси. Однако есть вопросы, по которым пока не достигнуто общее согласие.