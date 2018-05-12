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Александр Лукашенко: «Герб, флаг и гимн – это не просто символика, а визитная карточка миролюбивой политики»

12.05.2018 - 21:47

Новости Беларуси. С Днем государственного герба и флага белорусов еще накануне поздравил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Государственная символика сложна и многозначна»: Беларусь готовится отметить День герба и флага

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Гражданам, знающим и уважающим национальные ценности, под силу сделать Отчизну процветающей. Отрадно, что нынешнее поколение белорусов своим плодотворным трудом вместе создает новейшую историю нашей страны, с честью продолжая славные традиции прошлого. Герб, флаг и гимн – это не просто символика, а визитная карточка миролюбивой политики Республики Беларусь, чей авторитет бесспорно признан на международной арене.

Александр Лукашенко: «Герб, флаг и гимн – это не просто символика, а визитная карточка миролюбивой политики»

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