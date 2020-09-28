Александр Лукашенко – губернатору Псковской области: если у наших людей добрые отношения, экономика придёт
Новости Беларуси. Беларусь готова развивать сотрудничество с Псковской областью не только из-за денежных интересов, но и духовной близости между людьми. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 28 сентября на встрече с губернатором Псковской области России Михаилом Ведерниковым, сообщает БЕЛТА.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы наши добрые соседи, поэтому мы всегда рады видеть вас здесь. Мы всегда будем знать, что вы добрые соседи, близкие нам люди, и мы будем с вами сотрудничать, не только исходя из каких-то денежных, меркантильных экономических интересов. Это, естественно, всегда было, есть и будет, но в отношениях с нами это не главный вопрос. Если у нас есть добрые духовные отношения, близость наших людей, которые живут по ту и эту сторону условной границы, экономика придет. Экономика всегда будет, если люди к этому стремятся душой и сердцем.
Вы у нас бываете. Бывайте чаще. Вам-то ни виз не надо, ни самолетов, ни разрешений на пересечение границы. Псковской, Смоленской, Брянской областям – тут мы и запретить им не можем. Даже если кто-то колючую проволоку натянет между нашими государствами на границе, наши люди все равно найдут соответствующие ходы, чтобы попасть в Беларусь и наоборот. И слава богу. Я не думаю, что до этого когда-нибудь дойдет.
Глава государства отметил, что руководству Псковской области хорошо известны возможности Беларуси. Республика готова развивать сотрудничество по разным направлениям.
Александр Лукашенко:
Вы нам близки еще и потому, что мы хорошо знаем ваши земли: у нас Витебщина один в один такая, как ваша область. Хорошо, что вы сотрудничаете с Витебской областью. Если чего-то не хватает, с нашей стороны нет движения навстречу, вы нам говорите.
В Минске находятся делегации Омской и Псковской областей. Что посетят российские гости
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