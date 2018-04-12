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Александр Лукашенко и Ильхам Алиев отметили высокую степень доверия и взаимопонимания между странами

12.04.2018 - 15:22

Новости Беларуси. В последнее время в экономическом сотрудничестве наметилась положительная динамика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Товарооборот в 2017 году превысил 160 миллионов долларов. Вырос объем азербайджанских инвестиций в Беларусь. Если в 2016 он не доходил до 7,5 миллиона долларов, то уже в 2017 году превзошел 11.

В настоящее время у нас реализуется 3 крупных инвестпроекта, работают 58 предприятий с азербайджанским капиталом. Вместе с тем открыто сборочное производство белорусских тракторов и автомобилей на базе Гянджинского завода. Придавать динамику отношениям помогают взаимные контакты.

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В начале апреля в Баку побывала белорусская правительственная делегация во главе с вице-премьером Владимиром Семашко. И 12 апреля в телефонном разговоре Александр Лукашенко и Ильхам Алиев отметили высокую степень доверия и взаимопонимания между странами. Также лидер Азербайджана пригласил Александра Лукашенко посетить его страну в любое удобное время.

Александр Лукашенко и Ильхам Алиев отметили высокую степень доверия и взаимопонимания между странами

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