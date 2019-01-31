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Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились провести новую встречу

31.01.2019 - 13:39

Новости Беларуси. Взаимоотношения Минска и Москвы – в центре внимания президентов. 31 января состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главы государств обсудили состояние белорусско-российского сотрудничества. Речь в том числе шла о развитии торгово-экономического сотрудничества. Россия была и остаётся нашим главным торговым партнёром. На её долю приходится более 40% белорусского экспорта.

Также Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились в ближайшее время провести встречу, на которой обсудят реализацию договоренностей, достигнутых на декабрьских переговорах в Кремле.

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В конце 2018 года вопросы белорусско-российской интеграции были в топе самых обсуждаемых тем. Александр Лукашенко и Владимир Путин встречались дважды – 25 и 29 декабря. На одной из встреч президенты договорились о создании межправительственной группы по решению вопросов белорусско-российской повестки. Деятельность группы главы государств также не обошли вниманием. От этой работы лидеры ждут большей эффективности.

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По словам министра экономики нашей страны, белорусская сторона уже приступила к работе. А вот с российскими коллегами встретиться намерены в течение ближайшего месяца. Предполагается, что на первом заседании будут обсуждать энергетические вопросы и «налоговый манёвр».

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