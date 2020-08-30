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Александр Лукашенко и Владимир Путин по телефону договорились о личной встрече

30.08.2020 - 14:27

Новости Беларуси. Телефонный разговор президентов Беларуси и России состоялся 30 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили наиболее актуальные вопросы, в том числе двустороннего сотрудничества, а также ситуацию внутри Беларуси. Отдельно главы государств обсудили обстановку и вокруг нашей страны.

Президенты договорились о личной встрече в ближайшее время. Она состоится во время визита Александра Лукашенко в Москву.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Владимир Путин
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Геннадий Зюганов: «Циничная атака против Беларуси спланирована давно»

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Новости Беларуси. Союз народов России и Беларуси переживает исторический момент, наше многовековое братство подвергается изощренным атакам извне и изнутри – об этом говорится в обращении главы Коммунистической партии России к президентам двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Геннадий Зюганов предлагает перейти к срочным и решительным действиям.

Геннадий Зюганов, глава КПРФ:
Циничная атака против Беларуси спланирована давно. Сегодня она привязана к президентским выборам 2020 года. Ее стратегическая цель – разрушение белорусской государственности и нашего союза, ослабление таким образом всех стран СНГ, разрыв их интеграционных связей.

Зюганов – белорусам: «Если вы готовы пожертвовать честью страны, завтра вас ждёт судьба ещё более драматичная и печальная»

Беларусь сумела не только сохранить лучшее из советского опыта, но и приумножить его. В последнюю четверть века она обеспечила устойчивый рост своего экономического потенциала. Если антинациональным силам под диктовку «кураторов» из Вашингтона, Варшавы и Вильнюса удастся разрушить уникальные завоевания, это положит конец молодой белорусской государственности. Это нанесет серьезнейший удар и по интересам России, лишит ее важнейшего и надежного союзника на континенте. Этот поставит под угрозу безопасность и стабильность на всем евразийском пространстве.