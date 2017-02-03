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Александр Лукашенко: льготировать будем только то, что завтра даст результат

03.02.2017 - 11:42

Новости Беларуси. Льготировать в Беларуси будут то, что даст результат. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ, сообщает БЕЛТА.  

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Льготировать будем только то, что завтра даст результат. Еще раз подчеркиваю - мы живем в рыночной экономике. Тем более, все хотят в ВТО - вы знаете, как относятся в ВТО к льготам. Станьте на место государства: у вас есть какие-то небольшие деньги - кому вы их дадите? Просто "закопать в песок", или вы подумаете, что принесет эта ссуда, которую вы кому-то дадите? Точно так и в государстве. Все льготы и прочее - вы же понимаете, что это все из кармана нашего народа. Кто-то в бюджет отдает деньги, а кого-то мы из бюджета льготируем. С учетом этого льготы даются в первую очередь тем, кого государство обязано поддерживать, - среди них многодетные семьи, военные.

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