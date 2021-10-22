Александр Лукашенко: «Людям всё равно, какие будут цены в магазине, были бы деньги в кармане»
Новости Беларуси. Рост цен, зарплаты, расширение использования электроэнергии в связи с вводом БелАЭС, популяризация электротранспорта и создание уполномоченного органа по защите персональных данных. Такой широкий спектр вопросов обсуждают 22 октября во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На совещании у Президента сегодня правительство. Глава государства высказался о необходимости введения дополнительных стимулов, которые могли бы побудить белорусов пересаживаться на электротранспорт. Это мировой тренд, к которому в свое время присоединились и мы, но пока не хватает нужной инфраструктуры. Элементарно, лишь на 10 % АЗС есть возможность подзарядить электрокар.
Затронул Президент и вопросы уборочной кампании и закладки стабилизационных фондов. Ведь каждому человеку важно понимать – голодным не останется. Отсюда и вопрос о росте цен. Глава государства настаивает: их уровень не должен превышать приемлемый для населения, особенно когда речь идет о продуктах.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Рост цен на какие-то товары – это прежде всего благосостояние тех коллективов, которые производят эти товары. То есть если на трактор растет цена, то больше денег получают тракторный завод, трудовой коллектив. И люди так не мыслят. Кстати, это наш недостаток, надо людям это объяснять. Но есть тема (очень важная тема), и она правильная, которую поднимают люди, – соотношение роста цен и доходов населения. Людям все равно, какие будут цены в магазине. Были бы деньги в кармане, чтобы по этим ценам приобрести товар. И вот эти пропорцию и баланс надо поддерживать во что бы то ни стало. Я хочу, чтобы и в правительстве, и в профсоюзах, и депутаты это усвоили.
Лукашенко: ни один человек не должен переплачивать за чью-то бесхозяйственность или желание набить карман
Новости Беларуси. Необоснованный рост цен, в первую очередь на социально значимые товары, недопустим. Об этом заявил Президент Беларуси, выступая перед сотрудниками Белорусской потребкооперации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо пережить этот момент и не дать возможности тем, кто привык наживаться на росте цен, не дать им возможности это сделать. В противном случае придем уже к действительной революции. Мы уделяем сегодня серьезное внимание контролю за ценообразованием. Недавно подписан мною указ – необоснованный рост цен, особенно на социально значимые товары, недопустим. В этом его суть. Это остается моим жестким требованием. Ни один человек не должен переплачивать за чью-то бесхозяйственность или желание набить карман. За факты, когда цены на продовольственные товары искусственно завышаются, виновных следует наказывать рублем. От нового председателя требую навести в основной сфере системы Белкоопсоюза образцовый порядок. За это отвечать будете лично.