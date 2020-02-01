Александр Лукашенко – Майклу Помпео: Вы приехали в нормальную страну, которая готова работать на стабильность и мир
Новости Беларуси. Беларусь и ее народ готовы работать на стабильность и мир. Об этом заявил Президент, принимая во Дворце Независимости госсекретаря США Майкла Помпео, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Встреча, можно сказать, историческая. И вот пришло время новых серьезных переговоров. Предваряло их неформальное общение. Глава нашего государства и госсекретарь США знакомы давно, но заочно. Президент Беларуси подчеркнул, что сегодня, при личной встрече, готов абсолютно искренне обсудить все накопившиеся вопросы.
Для американского политика этот визит – повод познакомиться с нашей страной и приблизиться к пониманию реальной ситуации в Беларуси.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я искренне рад нашей встрече. По крайней мере, по двум причинам. Во-первых, вы один из архитекторов современной политики Соединенных Штатов Америки. Так у нас принято считать. Во-вторых, очень хорошо, что вы после разного рода недопониманий в отношениях между Беларусью и США, абсолютно безосновательных недопониманий прошлых властей, рискнули приехать в Минск и посмотреть на эту страну: что здесь за народ, что за люди, что за диктатура, какая тут демократия, много ее – мало и так далее. Конечно, в течение одного дня вы не изучите все вопросы. Но в первом приближении вы познакомитесь с Беларусью.
Я готов, господин государственный секретарь, обсудить все вопросы, которые сегодня в повестке наших отношений, и искренне, честно ответить на все вопросы, которые сегодня так или иначе бытуют в истеблишменте Соединенных Штатов Америки. Но вы должны знать, что вы приехали в нормальную страну, где живет нормальный народ и страна, которая готова работать на стабильность и мир.
Майкл Помпео на встрече с Президентом Беларуси: «Надеюсь, что мы можем дальше развивать наши отношения в направлении инвестиций»
Новости Беларуси. Беларусь и ее народ готовы работать на стабильность и мир. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко, принимая во Дворце Независимости госсекретаря США Майкла Помпео, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже известно, что США совсем скоро назначит посла в Беларусь. Связано это прежде всего с желанием как можно эффективнее работать с нашей страной и развивать политический диалог, а в перспективе и экономические проекты. Тем более, неплохая база у нас есть – опыт совместной борьбы с международным терроризмом и трансграничной преступностью.
Александр Лукашенко – Майклу Помпео: Вы приехали в нормальную страну, которая готова работать на стабильность и мир
Кроме того, в Вашингтоне подчеркивают вклад Беларуси в обеспечении стабильности в регионе. Все вышеперечисленное Майкл Помпео называет главным поводом для диалога между нашими странами.
Майкл Помпео, государственный секретарь США:
Я надеюсь, что мы можем дальше развивать наши отношения в направлении инвестиций для того, чтобы Беларусь имела суверенитет и независимость. Я так понимаю, это то, что вы хотите.
Я изучил несколько отчетов по этому вопросу и знаю о длительности истории белорусско-российских отношений. Но мы не говорим о выборе между нами и ими. Мы говорим о дипломатических отношениях.