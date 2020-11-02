Александр Лукашенко: молодцы рабочий класс и техническая интеллигенция. Они поняли, что могут потерять
Новости Беларуси. О сохранении позиций в экономике, прогноз развития ее стратегических отраслей на будущий год и о положении дел на ведущих белорусских предприятиях. Важные темы 2 ноября обсуждались во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С докладом Президент принял премьер-министра Романа Головченко.
На экономические процессы влияют неблагоприятные факторы. Одни проблемы тянут за собой другие – военные, политические и религиозные конфликты. Обострение обстановки наблюдаем в разных точках. Мировая ситуация с коронавирусом: многие страны уже накрыла волна ограничений, что, собственно, за собой потянуло не только массовые недовольства людей.
Все это требует от правительства особо пристально следить за развитием экономики. Глава государства особенно подчеркнул, что главное – не просто статистические цифры ВВП, а реальные продажи производственных товаров.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Скажу откровенно, очень хотелось бы, чтобы в этом году назло, как в народе говорят, нашим врагам и недругам экономика у нас сработала по крайней мере не хуже, чем у окружающих нас стран. Конечно, если бы мы выдержали те свои цели, которые мы поставили, достигнув их, и по ВВП сохранили уровень прошлого года… Но, как вы говорите, не в тупую, не напрямую, что мы там тракторов и автомобилей создали столько, что некуда девать их. Главное ведь – товар продать. Поэтому это важно.
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И прогноз на 2021 год я попрошу кратко. Почему? Потому что мы еще встретимся и в более широком кругу обсудим наши планы на 2021 год. Ну а на Всебелорусском народном собрании уже обозначим контуры нашей пятилетки.
И ситуация на предприятиях. Молодцы рабочий класс наш и наша эта техническая интеллигенция, просто молодцы. Они поняли, что могут потерять. Да и люди уже не те, что были даже месяц назад. Еще раз подчеркиваю: поняли, что могут потерять. Ну и увидели тех, кто к власти хотел прийти. Это тоже полезно. Это хороший урок из последних событий. Тем не менее, как вы видите в экономике ситуацию и на наших ведущих предприятиях прежде всего?
Роман Головченко: задача выйти на стопроцентный рост экономики – напряжённая
Новости Беларуси. О сохранении позиций в экономике, прогнозе развития ее стратегических отраслей на будущий год и о положении дел на ведущих белорусских предприятиях. Важные темы 2 ноября обсуждались во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С докладом Президент принял премьер-министра Романа Головченко.
Глава государства особенно подчеркнул, что главное – не просто статистические цифры ВВП, а реальные продажи производственных товаров.
Что касается цифр, то за 9 месяцев 2020 года ВВП Беларуси составил 98,7 % от плана. Ситуация не только стабилизировалась, но и вышла на позиции опережающего роста. Вклад в ВВП вносят сельское хозяйство, развитие строительства (отрасль работает даже эффективнее установленного прогноза), финансовый сектор и наука. На встрече Роман Головченко также представил главе государства видение правительства относительно результатов года.
Александр Лукашенко: молодцы рабочий класс и техническая интеллигенция. Они поняли, что могут потерять
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Конечно, задача выйти на стопроцентный рост экономики – достаточно напряженная, необходимо изыскать дополнительные ресурсы. На фоне падения экономик наших соседей где на 4, где на 5, а где и на 9 % удержать темпы в 100 %, конечно, сложно. Но выполнимо при благоприятном стечении определенных обстоятельств. И правительство настроено эту задачу выполнять. Не должно случиться полного локдауна и ужесточения карантинных мер у наших основных торговых партнеров. При таком развитии событий сжимается инвестиционный спрос, в целом мировые рынки схлопываются и экономика остывает. Но сейчас, к сожалению, мы видим, что пока двигается по этой траектории. Но, конечно, рассчитываем на то, что сжатие экономики не будет слишком сильным, потому что, понятно, мы очень завязаны на внешние рынки.
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Прокомментировал журналистам премьер-министр и обстановку на предприятиях Беларуси, где были попытки раскачать трудовые коллективы и звучали призывы к забастовке. Накал страстей, по словам Романа Головченко, происходит исключительно в определенных информационных ресурсах. Абсолютно все предприятия (крупные и средние) работают в штатном режиме, выполняют свои задачи.