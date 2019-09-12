Александр Лукашенко: «Мы готовы к сотрудничеству со всеми зарубежными партнёрами»
Новости Беларуси. Беларусь готова к тесному сотрудничеству со всеми зарубежными партнерами вне зависимости от их политического влияния, географической удаленности и экономического потенциала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко отметил это на церемонии вручения верительных грамот. Сегодня главе государства их вручили 13 послов. Среди них дипломаты из России, Латвии, Германии, Великобритании, а также представитель ЕС. Белорусский лидер подчеркнул, что Россия остается нашим ключевым стратегическим партнером и союзником. В Евразийском регионе особенно прочны наши связи с Казахстаном и Кыргызстаном, а наращивание товарооборота в ЕАЭС – приоритетная задача.
В то же время нам удалось наладить диалог с Евросоюзом. Беларусь и дальше нацелена выстраивать прагматичные и добрососедские отношения с западом в целом, и в частности, с Германией и Латвией, чьи дипломаты сегодня также присутствовали во Дворце Независимости. Особое значение для нашего государства имеет также сотрудничество с Великобританией.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Беларусь проводит открытую, миролюбивую и многовекторную внешнюю политику. Мы готовы к сотрудничеству со всеми зарубежными партнерами вне зависимости от их политического влияния, географической удаленности и экономического потенциала. Наши инициативы по сохранению мира и стабильности в регионе известны всем. Беларусь всегда готова предоставить площадку для решения глобальных конфликтных вопросов и проведения важнейших международных форумов в рамках безопасности.
Разногласия ключевых мировых игроков в сфере контроля над вооружениями вновь обостряют актуальность выработки новых подходов в обеспечении международной и региональной безопасности и тем самым востребованность белорусской инициативы о возобновлении соответствующего международного диалога. Мы будем и далее призывать не только великие державы, но и небольшие государства к принятию действенных мер по укреплению доверия и экономической стабильности.
От каждого из вас в значительной степени будет зависеть не только характер и отношения между нашими государствами, но и уровень взаимного доверия и понимания. Нацеленность на осязаемый результат в сотрудничестве получит искренний отклик и поддержку в нашей стране. Уверен, что в ваших силах найти для этого новые силы и возможности.
Президент пожелал дипломатам плодотворной работы в нашей стране и выразил надежду на эффективное сотрудничество Беларуси с каждым из партнеров.
«Основа для выстраивания контактов». Церемония вручения верительных грамот послами зарубежных стран состоялась в Минске
Новости Беларуси. Беларусь открыта для дружественных и деловых отношений со всеми государствами. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил 20 мая на церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эта церемония символизирует официальное начало работы главы дипломатического представительства в нашей стране. Она состоялась во Дворце Независимости. На встречу с главой белорусского государства приехали дипломаты из Бенина, Бразилии, Дании, Испании, Йемена, Республики Корея, Мальты, Словении, а также Уганды.
«Мы открыты для дружественных и деловых взаимоотношений». Президент Беларуси принял верительные грамоты послов 9 стран
По завершении официального протокола Александр Лукашенко и иностранные послы неформально пообщались, обсудили некоторые актуальные вопросы двусторонних и международных отношений.
Тхэ Чжун Ёль, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Беларуси:
Важно, что с самого начала установления дипломатических отношений в 1992 году двусторонние связи носят дружественный характер. Значимым фактором является взаимопонимание между народами Беларуси и Республики Корея, которое постоянно укрепляется.
Если есть понимание друг друга, то это хорошая основа для выстраивания контактов по всем направлениям.
Бранко Раковец, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Словения в Беларуси по совместительству:
Я считаю, что наши отношения в последние годы развиваются очень хорошо. Об этом говорит и товарооборот между нашими странами за последний год, который увеличился на 24 %. Но мы считаем, что это всё возможно благодаря укреплению наших экономических связей.
После вручения верительных грамот дипломат официально приступает к исполнению своих обязанностей в стране пребывания.