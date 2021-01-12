Александр Лукашенко: «Мы готовы разговаривать с любыми честными людьми, в том числе с оппозицией. Но не с предателями»
Новости Беларуси. 12 января во Дворце Республики состоялась торжественная церемония вручения премии «За духовное возрождение», специальных премий Президента и премии «Белорусский спортивный Олимп», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этой традиции почти четверть века.
Беларусь – страна с красивой душой, богатая на талантливых людей. И мы не раз доказывали: здесь лучшее место на Земле для воплощения самых амбициозных проектов. Но всегда найдутся те, кому это не нравится.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Очень жаль, что есть среди нас и такие. Но я хочу сказать, коль уж этот на слуху вопрос. Что касается чемпионата мира по хоккею, который мы выиграли в честной борьбе, мы боролись честно за право проведения этого чемпионата. Я заявил «международникам», что мы готовы организовать его хоть завтра. Но для этого еще немало предстоит сделать. И, к сожалению, придется доказывать, что мы люди и мы зовемся людьми, и у нас есть своя страна. Но мы готовы разговаривать с любыми честными людьми, в том числе с оппозицией. Но не с предателями. Мы готовы вести диалог с любой оппозицией (вы это видели и знаете) по любым вопросам, начиная от конституционных изменений и заканчивая будущим нашей Беларуси. Но ни перед кем мы на колени не встанем.
Мы встали с этих колен и будем твердо стоять на своих ногах. Поэтому хочу предупредить на этом примере всех, кто еще тешится надеждой перевернуть страну: ничего из этого не получится.
Александр Лукашенко: быць годнымі нашчадкамі нашага Філарэта і іншых вялікіх дзеячаў – наша агульная мэта
Новости Беларуси. 12 января во Дворце Республики состоялась торжественная церемония вручения премии «За духовное возрождение», специальных премий Президента и премии «Белорусский спортивный Олимп», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этой традиции почти четверть века.
Премию «За духовное возрождение» учредили в 1997 году, с тех пор глава государства и глава Белорусской православной церкви вручали ее тем, кто превыше личных амбиций и обстоятельств ставят милосердие и добро.
У истоков этой красивой традиции и еще в течение 16 лет после рядом с Александром Лукашенко плечом к плечу стоял митрополит Филарет. Вклад этого человека в духовное возрождение Беларуси, которое сам Патриарший экзарх называл долгим и многогранным процессом, переоценить сложно.
Впрочем, также непросто сегодня, когда Филарета не стало, отыскать слова, способные описать горечь утраты.
Торжественную церемонию начали с минуты молчания.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Дзякую! Калі ласка! Быць годнымі нашчадкамі нашага Філарэта і іншых вялікіх дзеячаў тысячагадовай гісторый роднай зямлі, захаваць сувязь часоў і эпох, якая стане апорай для новых пакаленняў – наша агульная мэта.
На пути к этой цели не бывает маленьких поступков, каждый так или иначе вносит свою лепту.
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