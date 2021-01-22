Александр Лукашенко: мы на колени не рухнем. Надо мобилизовать всё то, что есть, а потом браться за что-то новое
Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 22 января состоялась встреча Президента и губернатора Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Назначая на эту должность Леонида Зайца, Александр Лукашенко ставил задачу подтянуть регион в развитии.
И сейчас очевидно, что результаты работы в целом неплохие. Несмотря на все сложности, связанные с эпидемиологической ситуацией, в 2020 году регион сработал стабильно, по уровню валового регионального продукта показал лучший результат в стране. Однако достигнутый уровень – явно не предел. Возможности области выше, считает глава государства. И поинтересовался, что еще нужно сделать, чтобы раскрыть весь потенциал региона и получить от этого максимальный эффект.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Будем считать, что прошлый год (это признано во всем мире) не является критерием, не является эталоном для того, чтобы делать какие-то выводы. Будем смотреть в будущее. Но то, что вам удалось могилевчан расшевелить, это неоспоримый факт.
По многим направлениям были приняты на республиканском уровне решения, касаемо Могилевщины. К примеру, юго-восток Могилевщины, соответствующие преференции, поддержка и так далее и другие предприятия, проекты по предприятиям, поддержка в социальной сфере. То есть, вроде бы как говорят наверху, решения приняты. Но надо сконцентрироваться на их реализации.
Много неопределенностей, и это надо учитывать: и ограниченность средств, и определенное давление со всех сторон – изнутри, извне. Мы, конечно, на колени не встанем, не рухнем, это однозначно, но в развитии это должны учитывать. Надо мобилизовать все то, что есть, а потом браться за что-то новое.
В свое время на высшем уровне было принято решение по поддержке юго-восточных районов области. Леонид Заяц поделился достигнутыми результатами, отметив, что пока показатели там еще не дотягивают до среднеобластных, но в планах на ближайшие годы кардинально изменить ситуацию.
«Главное для меня – чтобы не была разрушена единая система». О чём говорил Президент на совещании с руководством Совета министров?
Новости Беларуси. Четыре указа и один закон. Трехчасовые дебаты и баланс интересов. 21 января во Дворце Независимости обсуждали актуальные социально-экономические аспекты развития страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От льгот для экотуризма до детализации государственной инвестиционной программы.
Тему продолжит Евгений Пустовой.
Повестка обширна. Обсуждать ее министры и губернаторы начали еще в гостевом зале Дворца Независимости. Президенту предложили на рассмотрение государственную инвестиционную программу, в центре внимания – деятельность хозяйственных обществ, развитие электроэнергетики, агроэкотуризма.
Аграрии сработали в этом году достойно. Об этом уже сказано. А вот у представителей финансово-экономического блока улыбок замечено не было. Они в ожидании вердикта.
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В общем, необходимо пересмотреть подходы. Мировая пандемия все-таки. Нужно определиться по приоритетам. Список необходимо еще раз пересмотреть, прежде всего – финансирование объектов здравоохранения. Инвестпрограмму будут дорабатывать.
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На совещании ключевые представители вертикали. Они отвечают за социально-экономическое развитие государства. Сегодня лишь промежуточное обсуждение предложенного. Правда, не хватает детализации. Вопрос полномочий связан с предложениями по электроэнергетике. Правительство предлагает внедрить рыночные отношения.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Так, а что – у нас не единая система электропроизводства, потребления, транспортировки электроэнергии? У нас не единая система? Так а в чем вопрос тогда? Вы тогда покупайте и продавайте. Я не понимаю, причем тут губернаторы? Или вы хотите раздробить по таким областям эту единую систему? А потом мы с вами в кучу их не соберем.
Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:
Нет, ни в коем случае.
Александр Лукашенко:
И управлять не сможем. Вы разберитесь как министр.
Если у Витебской области, у Шерстнева, появились бешеные излишки электроэнергии… Я только не представляю, как в этой единой системе, в компактной республике это можно учесть вообще? И нужно ли это учитывать вообще?
Ну ладно, появилась. Ну так вы и примите решение. Примите решение. Вы же хотите больше полномочий, ну так берите, принимайте эти решения. Зачем их тащить на уровень Президента? Но главное для меня – чтобы не была разрушена единая система. Не надо нам эта рыночная конкуренция там, где общие провода и одна общая электрическая атомная станция – ну, к примеру.
Еще одна инициатива для губернаторов – разобраться с назначением агроусадеб. За 14 лет в стране число таких усадеб выросло в 80 раз. Более 2,5 тысяч владельцев аутентичных изб платят мизерные ставки налога.
Но ведь одни действительно занимаются организацией этноотдыха, а другие превратились в ивент-агентства. Льготы хотят сохранить еще на десять лет.
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Евгений Пустовой, корреспондент:
Здесь, во Дворце Независимости, широко представлены открыточные виды Беларуси. Это локомотив для развития агротуризма. Сельские усадьбы решают вопрос занятости в глубинке. Несправедливо, что такими же налоговыми преференциями пользуются и так называемые мини-гостиницы в пригороде столицы и областных центров.
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В правительстве еще раз изучат законодательство по агроэкотуризму. Цель – актуализировать подходы. Вместо огульной помощи ее лучше направить тем, кто в ней нуждается. Президент предложил прежде всего льготировать новичков экобизнеса.
Александр Червяков, министр экономики Беларуси:
Мы должны пользоваться теми природными богатствами и возможностью наших людей использовать эти богатства для того, чтобы создавать рабочие места там, где не всегда можно поставить крупные предприятия.