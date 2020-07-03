Александр Лукашенко: «Мы своими действиями, своими поступками должны доказать, что Беларусь помнит»
Новости Беларуси. В годы Великой Отечественной войны белорусский народ сделал исторический выбор – поставил свободу выше жизни. Об этом глава государства заявил на церемонии возложения цветов на площади Победы в честь Дня Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Масштабное патриотическое шествие «Беларусь помнит» объединило тысячи минчан и гостей столицы. Возле монумента Победы Александр Лукашенко встречал колонну старшего поколения и ветеранов вместе с детьми и молодежью.
Шествие «Беларусь помнит» в Минске в День Независимости. Как это было
В стране помнят, какую цену белорусы заплатили за свободу, поэтому эстафету мирной и спокойной жизни сегодня принимают юные белорусы – наследники подвига 40-х. Президент уверен: пока люди приходят к мемориалам и обелискам войны, они будут защищены от житейских бурь и невзгод.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Дорогие друзья! Сегодня символический день, да и вся жизнь человека, тем более государства, создана, как мне кажется, из символов. Это великий символизм, который мы наблюдаем сегодня по всей стране. Здесь, в этой тысячной колонне вместе со стариками, ветеранами, поколением послевоенных лет наша молодежь. И это главный символ сегодняшнего дня.
Помните, пока мы вместе со своими детьми приходим к мемориалам и обелискам, Господь будет с нами, он нас всегда сможет защитить от бурь и невзгод. Как только мы забудем народную тропу к этим величественным местам в истории нашей страны, ждите беду.
Где бы вы ни были: в маленьком городке, в небольшой деревеньке, агрогородке, в областных центрах или столице нашей Родины, проезжая мимо, не забывайте остановиться возле крохотного памятника, возле величественного обелиска, в деревне Борки и Ола Гомельской и Могилевской областей, в легендарной Брестской крепости, здесь, в центре нашей столицы, не забывайте прийти со своими детишками и положить цветок на эти могилы, полевой цветок. И это нам воздастся в нашей жизни. Не должна зарасти народная тропа. Мы своими действиями, своими поступками должны доказать, что Беларусь помнит.
Александр Лукашенко: «В годы Великой Отечественной войны белорусский народ сделал исторический выбор»
После завершения церемонии Александр Лукашенко пообщался с ветеранами, представителями дипломатического корпуса. Президент лично поблагодарил тысячи белорусов, которые пришли к монументу сегодня, чтобы всем вместе отметить главный праздник белорусской государственности.
Попробовать жареных улиток и сделать селфи с «человеком-кустом». Чем заняться 3 июля на площадке около Дворца спорта
Новости Беларуси. Праздник, объединяющий миллионы белорусов. День Независимости отмечают масштабно во всех регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске основные мероприятия проходят у Дворца спорта.
Здесь развернула работу большая праздничная ярмарка. Как всегда, в центре столицы много музыки.
Наш корреспондент Кристина Федорович готова поделиться атмосферой праздника.
Кристина Федорович, корреспондент:
Около Дворца спорта начала работу ярмарка-выставка «Зроблена ў Беларусі». Это товары отечественного производства, изделия народного творчества и многое другое. Протяженность этой площадки – 300 метров, и это не учитывая фудкортов и зоны ремесленников. Более 40 торговых объектов.
Гостей ярмарки ждет, например, шоу самоваров, детки играют в футбол. Кроме того можно сфотографироваться вот с такими необычными персонажами.
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Как долго вы все это готовили, выстраивали?
Дмитрий Плеханов, заместитель начальника отдела развития торговли ГУПР Мингорисполкома:
Трое суток, три дня и три ночи. Собиралась вся республика на эту локацию. На площадке в буквальном смысле слова работают все области. Порядка 25 метров для каждого областного региона. Представлены предприятия мясо-молочной промышленности, легкой промышленности, концерна «Беллегпром». Здесь можно продегустировать продукцию мясную, молочную, работает активная зона фудкорта. Не только яства, но и классическая белорусская кухня: деруны, драники, приготовленное на огне мясо.
Очень приятные локации для деток, что привлекает на эту площадку родителей.
Кристина Федорович:
Как вы думаете, оценят ли минчане и гости столицы такой формат?
Дмитрий Плеханов:
Я думаю, этот формат имеет место быть, он обязательно приживется, потому что здесь максимальное количество предприятий.
Кто выступит на праздничной площадке и чем минчанам и гостям города заняться на праздничной площадке около Дворца спорта – смотрите в видеоматериале.