Александр Лукашенко: «Абсолютно убеждён: все те, кто идут к храму, в храм, идут за миром, идут за прощением»
Новости Беларуси. Православные верующие отмечают Рождество Христово – один из главных праздников в церковном календаре. Его наступления с нетерпением ждут и взрослые, и дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Этот день всегда связан с ожиданием чуда, полон радости и веселья, надежд на духовное обновление.
Рождественские богослужения 7 января проходят в каждой церкви страны. По сложившейся традиции светлый праздник с белорусами в одном из храмов разделил Президент.
Александр Лукашенко приехал в храм Воздвижения Креста Господня в Минске, который открыл двери для прихожан в 2020 году на памятном для нас месте.
Рядом – мемориальный комплекс «Масюковщинский лагерь смерти». В годы Великой Отечественной войны там располагался лагерь военнопленных «Шталаг-352». В нем погибли не менее 80 тысяч человек, которые отказались перейти на сторону врага даже под страхом смерти.
Президент приехал в эту церковь, в том числе чтобы почтить память измученных пытками людей, ведь именно благодаря их подвигу мы сегодня встречаем Рождество на своей земле.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Абсолютно убежден: все те, кто идут к храму, в храм, идут за миром, идут за прощением. Идут за теми христианскими ценностями, которые живут в нас.
Более 2 тысяч лет тому назад (только что Владыка об этом говорил) Рождество стало некой точкой отсчета новой цивилизации, нового мироустройства, мироустройства, где царят любовь, справедливость, добро и милосердие. Именно тогда, больше 2 тысяч лет назад, началась эта эра. Эти черты характера абсолютно присущи белорусскому народу. У кого-то их больше, у кого-то меньше, но в целом стремление к честности, порядочности и справедливости у нас в крови.
Мы должны понимать, что мы только вместе можем спасти этот клочок земли, и наши дети смогут после нас жить своим умом на своей земле.
Александр Лукашенко зажёг рождественскую свечу в храме Воздвижения Креста Господня
Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 января в Рождество Христово зажег свечу в минском храме Воздвижения Креста Господня, сообщает БЕЛТА.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это светлый, добрый праздник. Все мы ждем от него не только добра, но и чудес. Особенность таких, моих любимых, праздников заключается в том, что каждый из нас, каждый человек идет своей дорогой к своему храму. Это то величайшее достояние, которое мы с вами имеем.
Глава государства передал храму в дар икону Божией Матери «Взыскание погибших». В иконе отражен образ Богородицы, которая склоняется к младенцу Иисусу и утешает его скорбь. Этим Божия Матерь олицетворяет последнее пристанище и последнюю надежду для тех, кто уже почти совершил роковой шаг и переступил порог смерти как физической, так и духовной. Переданная в дар икона изготовлена в мастерской Свято-Елисаветинского женского монастыря Минска.
В свою очередь митрополит Минский и Заславский Вениамин вручил главе государства бронзовый макет храма Воздвижения Креста Господня, сувенирный колокол в память об окончании строительства этого храма, а также книгу Николая Гаврилова «…И отрет Бог всякую слезу».