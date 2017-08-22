Зарплаты, цены, продовольственная безопасность, жилищное строительство, выпуск суперкомбайнов: какие темы обсуждали на совещании у Президента

Новости Беларуси. Экономический штаб страны. Цены, зарплаты, занятость, экспорт, продовольственная безопасность, жилищное строительство и даже выпуск суперкомбайнов – эти и другие темы обсуждали 22 августа во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент и правительство говорили о ключевых позициях: выполнении годовых прогнозов, контроле над ценообразованием и развитии рынка труда. Экономика подросла, а шесть из семи главных показателей выполнены. К концу 2017 года должен быть превышен и запланированный рост реальных доходов населения.

Евгений Горин, СТВ:

В ходе сегодняшнего рабочего формата Александра Лукашенко с правительством во Дворце Независимости были затронуты самые важные аспекты социально экономического развития страны. Они казались не только работы экономики на первые семь месяцев, но и перспектив 2018 года.

В правительстве приоритет видят в сохранении роста экономики. ВВП с начала года увеличился на 1,1%. Стало больше золотовалютных резервов. Лучше продаются отечественные товары и услуги за границу. Положительных цифр много.

Президент напомнил, что за лесом статистики надо видеть людей. Не надо отчетности. Как эти конкретные цифры скажутся на жизни белорусов? Вот строительство жилья – нельзя его сворачивать.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если кто-то в правительства хочет свернуть строительство жилья, я им советую немедленно перейти в однокомнатные и двухкомнатные квартиры вместе со своими семьями или пойти, снять квартиру по найму и жить с хозяевами.

Для многодетных семей в 2017 году уже предусмотрено строительства 6600 квартир за счет льготного кредитования.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Уже у нас традиционные лидеры в сфере жилищного строительства – Беларусбанк и Агробанк – готовы представить 0,25 миллиарда рублей кредитные ресурсов для того, чтобы построить жилье с государственной поддержкой для нуждающихся. Мы рассчитываем, что вот этот добовок позволит нам выйти в этом году на строительство жилья с государственной поддержкой, не менее 500 квадратных метров жилья. Если так, для справки, то изначально планировалось около 300. А в целом по республике мы подтверждаем, что будет построено минимум 3,5 миллиона квадратных метров жилья.

Год назад коэффициент напряженности на рынке труда был 1,6. Сейчас – 0,6 безработного на одну вакансию.

Предложения на рынке труда увеличились вдвое.

Александр Лукашенко:

У нас по-прежнему предприятия продолжают больше увольнять, чем принимать на работу. По крайней мере по той информации, которой я располагаю. В чем дело?

Еще неопределеннее ситуация с закрывающимися предприятиями. Куда уходят люди? На бумаге новые рабочие места вроде бы и создаются, а на деле – сплошное очковтирательство. Если это не так, хотелось бы услышать ответ на этот вопрос.

На рынке труда ситуация стабильная. На новые рабочие места устроились 31 тысяча человек.

Подробности в видеоинформации.