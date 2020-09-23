Александр Лукашенко на инаугурации: белорусы как нация уже не дети, мы – народ
Новости Беларуси. Клятву на верность народу Беларуси во Дворце Независимости принес избранный Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
23 сентября прошла торжественная церемония инаугурации, куда были приглашены несколько сотен человек. Это, как и требует закон, представители обеих Палат Парламента, Верховного и Конституционного судов, глава ЦИК. Кроме того, в зале торжественных церемоний были высшие должностные лица, люди в погонах, деятели культуры и искусств, спорта, представители СМИ.
Обращаясь к присутствующим, глава государства отметил, что вступает в должность с чувством гордости за белорусов, которые, несмотря на сравнительно небольшой опыт жизни в суверенном государстве, стали настоящим народом. Народом, который любит свою страну и, несмотря на сверхэмоциональный поствыборный период, смог сохранить мир и независимость страны.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Дорогие соотечественники, в этот торжественный день Президент дает клятву на верность Отечеству и народу с особым чувством. В нем очень много гордости за белорусов, которые с честью прошли испытания на прочность, прежде всего, своих убеждений. День вступления в должность Президента, день инаугурации – это день нашей с вами победы, убедительной и судьбоносной. Мы не просто выбирали Президента страны – мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, суверенитет и независимость. И в этом плане нам предстоит еще немало сделать.
Когда-то божьим промыслом народ Беларуси легко и, скажем прямо, неожиданно обрел свою независимость. И мы долго воспринимали ее как данность. Порой не ценили. Сегодня же, выстрадав эту победу, мы поднялись на новую ступень самосознания. Остыв от горячки электоральных баталий, увидели, как взрослеет вся наша нация. И пусть Беларусь по мировым меркам – совсем молодое независимое государство, но белорусы как нация уже не дети, мы – народ.
Также клятву на верность народу Беларуси и Президенту страны принесли военнослужащие. На церемонии присутствовали представители разных родов войск. Они поклялись надежно защищать суверенитет и территориальную целостность нашей Родины.
Александр Лукашенко вступил в должность Президента Беларуси
Новости Беларуси. Александр Лукашенко вступил в должность Президента Беларуси. Церемония инаугурации 23 сентября проходит во Дворце Независимости. Об этом сообщает БЕЛТА.
На церемонию инаугурации приглашено несколько сотен человек. В их числе высшие должностные лица, депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики, руководители государственных органов и организаций, местных исполнительных и распорядительных органов, республиканских средств массовой информации, деятели науки, культуры и спорта.
В соответствии с Конституцией Республики Беларусь Президент вступает в должность после принесения присяги следующего содержания:
«Вступая в должность Президента Республики Беларусь, торжественно клянусь верно служить народу Республики Беларусь, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Республики Беларусь, свято и добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности».
Положив правую руку на Конституцию, Александр Лукашенко произнес присягу на белорусском языке. Затем он подписал акт о принесении присяги, после чего председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила Александру Лукашенко удостоверение Президента Республики Беларусь.