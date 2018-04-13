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Александр Лукашенко: губернаторы отвечают за спорт так же, как за посевную

13.04.2018 - 14:37

Новости Беларуси. Александр Лукашенко потребовал дать оценку развитию зимних видов спорта исходя из итогов прошедшей Олимпиады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Серьезный разговор на эту тему глава государства анонсировал ранее. И вот 13 апреля на большом совещании в штаб-квартире Национального олимпийского комитета – представители всей вертикали власти, спортивные функционеры и губернаторы.

Открывая встречу, Президент в очередной раз подчеркнул значение и роль спорта в государственной политике: победы белорусских атлетов работают на имидж страны и пропагандируют здоровый образ жизни. В Беларуси это хорошо понимают, вкладывают в спортивную инфраструктуру и подготовку национальных команд немалые деньги. И в случае, когда результат не оправдывает ни надежд, ни затраченных усилий, возникает необходимость в подобных встречах.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
На Олимпиаду и чемпионаты мира, да и Европы континентальные чемпионаты едут не для того, чтобы даже «хорошо» выступить, как некоторые наши функционеры привыкли в средствах массовой информации заявлять. «Хорошо» можете выступать на этапах кубка как максимум, можете выступать где-то дома, тренируясь. Вот тогда можно сказать «хорошо выступил», «хорошо пробежал».

А на такие форумы едут завоевывать медали. Завоевал медаль – хорошо, не завоевал – плохо. Вы меня успокаиваете, что наши атлеты трижды попали в восьмерку сильнейших. Еще раз повторяю: на Олимпиаду, чтобы попасть в восьмерку, нечего ехать. Тут единственное, что можно сказать: обстреляли эту молодежь, а на будущих Олимпийских играх они нам принесут медали. Вот поживем – увидим.

Я специально поручил главе Администрации пригласить сюда губернаторов, чтобы они услышали из первых уст, что называется, что это их хлеб и это их работа. Точно так, как посевная кампания – точно так и спорт, которому мы должны уделять серьезное внимание. И пора уже вице-премьеру и главе Администрации определить какие-то критерии. А в спорте это соревнования.

Президент коснулся ситуации в различных зимних видах спорта и поднял конкретные проблемные вопросы. Так, глава государства потребовал реорганизовать деятельность Белорусского лыжного союза и выстроить четкое управление внутри него. Помимо этого, Президент потребовал предметного и очень подробного разговора о том, как выполнены поручения по формированию тренерского состава, есть ли из кого выбирать будущих спортсменов и каковы зарплаты тренерского штаба?

Александр Лукашенко: «На Олимпиаду, чтобы попасть в восьмерку, нечего ехать»

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