Александр Лукашенко на вручении госнаград и генеральских погон: «Каждый из вас работает на Отечество и народ»
Новости Беларуси. Фундамент единства народа и его успешного будущего – упорный труд, сплоченность и взаимовыручка. Об этом заявил Президент Беларуси во время церемонии вручения государственных наград и генеральских погон во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Традиционное торжество прошло в День милиции и в преддверии Международного женского дня. На высшем уровне отметили работу аграриев, медиков, работников культуры.
О сильных женщинах и отважных мужчинах – материал Ксении Худолей.
Это утро могло бы стать сюрпризом для тех, кто в интернет-пространстве так ждал увидеть главу государства совсем в другом, «заводском антураже». Но...
Ксения Худолей, корреспондент:
Как бы ни пытались Telegram-активисты переписать рабочий график Президента, сегодня Александр Лукашенко рядом с теми, кто достоин самой высокой похвалы. Во Дворце Независимости – офицеры и дамы, верные себе и своей стране.
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Представители армии и силовых структур, многодетные мамы и белоруски с впечатляющим профессиональным кейсом.
Более 30 человек удостоены государственных наград, высоких званий и личного «спасибо» Президента.
Ольга Нефёдова о премьере «Павлинки»: «Шутили за кулисами о том, что, наверное, так принимали в 44-м году»
Традиционное торжество еще теплее от того, что слова благодарности звучат в День милиции и в преддверии Международного женского дня.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Как бы пафосно это ни звучало, для меня вы представляете передовой отряд армии добра, созидания, людей творческих и самое главное – нацеленных на результат. И это очень важно. Ведь нация, которая заботится о завтрашнем дне, может сплотиться и успешно развиваться только на позитивных идеях и делах. Каждый из вас работает на Отечество и народ. Своим трудом вы делаете нашу страну сильнее и краше.
Я также приветствую всех, кто сегодня на посту, оберегает мирный труд и покой белорусов. Особые слова благодарности сотрудникам нашей милиции, которые отмечают свой профессиональный праздник. Позвольте в этот день всем им выразить глубочайшую признательность. Вам низкий поклон от имени белорусского народа.
За годы независимости у нас сформировалось общество, которое хорошо осознает, что фундамент единства народа и его успешного будущего – упорный созидательный труд, сплоченность и взаимовыручка. По-другому быть не должно. Ведь мы живем на родной земле, мы единый народ, любим свою страну и сделаем все, чтобы дети и внуки жили в мире и согласии.
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным деятелям различных сфер, многодетным матерям, а также генеральские погоны представителям высшего офицерского состава, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Медики, труженицы села, учителя и женщины в форме. В орденах и медалях – ежедневный труд удивительно сильного пола, как отметил Президент. И пусть их старания часто не напоказ – поражают результаты.
Награда Ольги Нефедовой – медаль Франциска Скорины. Актриса Купаловского театра во многом сделала возможным возвращение «Павлинки».
Ксения Худолей, корреспондент:
На главной театральной сцене страны открылся 101-й сезон после предательского реверанса труппы в августе.
Ольга Нефедова, актриса Купаловского театра:
Как вчера принимал зритель, это, конечно, незабываемо. Как потом мы уже шутили за кулисами о том, что, наверное, так принимали в 44-м году «Павлинку». Когда люди не отпускали, кричали спасибо – мы все были тронуты до слез, до глубины души.
Мне очень приятно, я впервые здесь. Когда в первый раз оказываешься где-то, надо загадать желание, и оно обязательно исполнится.
Нет сомнений, что сбудется и общее для всех награжденных желание – народное единство и мирное будущее страны.
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