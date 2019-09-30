Александр Лукашенко на встрече с Николом Пашиняном: «Не переживайте, что мы будем дружить с кем-то против Армении»
Новости Беларуси. Для участия в саммите ЕАЭС в столицу Армении прибыл и Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Более детально двусторонние отношения Президент Беларуси обсудил на встрече с премьер-министром Армении. Совместный товарооборот, не самый большой в 2018, составил 50 миллионов долларов. Есть куда стремиться, но отношения двух стран измеряются не только в деньгах, есть принципиальное понимание в вопросах дипломатии и политики.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я знаю, что армяне к белорусам всегда хорошо относились. Это похожие народы, очень трудолюбивые, многострадальные. История очень похожа, люди очень похожи. И мы, конечно, заинтересованы в выстраивании отношений.
У нас сегодня небольшой, исходя из нашего потенциала, как вы отметили, товарооборот. Но представьте, его ж не было вообще. И у вас, и у нас многие считали, ну ладно, не будем там сотрудничать, Ереван будет сотрудничать с окружающими государствами. Мы тогда сказали: «Нет, надо потихоньку выстраивать отношения». И сегодня, уже после того, как вы стали премьером, я смотрел данные: 140% рост товарооборота – это очень хороший темп. Мы нашли пути, особенно, когда стали в ЕврАзЭС.
Я должен вас заверить, что так будет и дальше. Вы должны знать о том, что мы всегда готовы подставить Армении плечо. Так сложилось, что вы у меня очень хороший друг, и президент Азербайджана еще с давних времен хороший друг. Ну, и что мне сегодня делать? Я очень хорошо отношусь и к Армении, и к Азербайджану, и к руководству Азербайджана, еще с тех пор, когда Гейдар Алиев был. И с вами у нас добрые отношения. Вы не переживайте, что мы будем дружить с кем-то против Армении. Абсолютно нет. Приезжайте в Беларусь, покажете пальцем, что вам надо – мы готовы работать в интересах Армении.
Мы всегда будем хорошо к вам относиться, как к родным, как к братьям.
Ваши люди, и президент приезжал с диаспорой армянской встречался в Беларуси, задал им вопрос: «У вас какие претензии есть к власти и прочее? Ну хоть какие?». Ни один армянин не встал и не сказал. Это армяне наши, белорусские, сказали: «У нас нет никаких вопросов ни к Президенту, ни к властям». Так будет всегда.
Никол Пашинян, премьер-министр Армении:
Что касается прямоты, то мы договорились уже давно. Я ценю это очень, это открытый стиль, мы всегда так общаемся. Думаю, это очень важно, чтобы у нас в отношениях не было темных углов, и мы всегда открыто все вопросы обсуждаем. У нас, к сожалению, с Азербайджаном довольно непростые отношения, прямо скажем, конфликтные отношения. Мы этот вопрос обсуждали в рамках ОДКБ.
Конечно, каждое государство должно считаться с собственными интересами. Но я хочу подчеркнуть, как мы говорили об этом, у нас есть еще и коллективные интересы. Я очень рад, что мы способны вместе работать и обсуждать все нюансы, чтобы прийти к единому мнению.
На встрече затронули и повестку предстоящего саммита. Президент отметил усилие Армении по налаживанию диалога с Сингапуром, но не все вопросы в интеграции идут так слажено, на пути к объединению есть определенные трудности.
Сверить часы и не только. Какие темы обсудят на саммите ЕАЭС в Ереване
Сверить часы и не только. Какие темы обсудят на саммите ЕАЭС в Ереване
Новости Беларуси. Столица Армении готовится принять саммит Евразийского экономического союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С визитом в столицу Армении уже прибывают и другие гости. Среди них – лидеры Молдовы и Ирана, премьер Сингапура – с этой страной по итогам заседания ЕАЭС планирует подписать соглашение о зоне свободной торговли. Ну а в целом, в повестке дня завтрашней встречи -- около полутора десятков вопросов. Это темы экономики и финансов, энергетики и распределения сумм ввозных таможенных пошлин.
Более подробно о предстоящих переговорах расскажет моя коллега Ольга Коршун.
Ольга Коршун, корреспондент:
Несколько раз в год лидеры стран ЕАЭС встречаются, чтобы сверить часы и если есть необходимость, отрегулировать скорость движения стрелок. В этом году саммит принимает Ереван. Время и место выбрано неслучайно. Армения председательствует в ЕАЭС. Фактически 2019 заканчивается, а значит, самое время подвести итоги и наметить планы.
В Ереване евразийская пятерка соберется в полном составе. Для участия в саммите в столицу Армении прибыл и Президент Беларуси. Его самолет ближе к вечеру приземлился в международном аэропорту «Звартноц».
В последний раз такой саммит проходил в Нур-Султане. В столице Казахстана удалось согласовать документ по созданию общего рынка энергоресурсов. Наверняка, к этой теме вернутся и на встрече в Ереване.
В целом, эксперты ждут от форума конкретных решений. К примеру, актуальным для нашей страны остается вопрос распределения ввозных таможенных пошлин. А ещё на саммите планируют обсудить формирование общего финансового рынка и бюджет на следующий год. Кстати, внести свою лепту в евразийскую казну готовы Иран и Сингапур.
Ирина Новикова, доктор экономических наук:
Чем больше страна производит, тем больше она заинтересована в поставках в другие страны. Несмотря на то, что страна может быть технологически развита, например, как Сингапур и тем не менее товары реализовать надо. Одно дело подписывать соглашение с каждой страной, другое – подписать соглашения, и вы находитесь в зоне свободной торговли. То есть когда создается группировка, это является одним из важных факторов, именно торговля без границ: в рамках группировки осуществляется движение товаров без таможенных пошлин.
Расширение внешних связей, конечно, пойдет Союзу на пользу, но ресурсы для развития есть и внутри ЕАЭС. Так, к примеру Армения нуждается в замене лифтов. Наша страна готова не только поставить это оборудование, но и создать сборочное производство в стране. Эксперты считают, что именно кооперационные связи помогут развивать не только двусторонние отношения, но и сотрудничество в ЕАЭС в целом.
Игорь Назарук, Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Армении:
Надо переходить к кооперационным проектам. Мы готовы организовывать сборочные производства, причем не полностью из наших частей, а мы готовы вести речь о том, чтобы локализовать узлы-работы-услуги, которые будут осуществляться на территории Армении, в частности Еревана. Это будет подстегивать и давать толчок производствам на месте и самое главное – открываются новые рабочие места, появляются новые налогоплательщики и идёт трансфер технологий. Мы будем укреплять друг друга и экономически, и технологически.
Впрочем, на пути к объединению еще есть определённые трудности. В основном, это торговые барьеры и ограничения. Их не один десяток. В Евразийской экономической комиссии ведут работу по их устранению. Но этому процессу явно нужен импульс.
Александр Лукашенко на встрече с Николой Пашиняном: «Не переживайте, что мы будем дружить с кем-то против Армении»
Кстати, в следующем году Беларусь будет председательствовать в ЕАЭС. К этой миссии наша страна подходит со всей серьезностью и уже формирует будущую повестку, основная цель которой к 2025 году создать условия, чтобы Союз реализовал свой потенциал по максимум.
Ольга Коршун:
Несмотря на то, что ЕАЭС заметно прогрессировал, все-таки есть ещё нерешенные вопросы. А некоторые процессы напоминают движение на ереванских улицах. Местные привыкли, а вот приезжим приходится оглядываться и подстраиваться к скорости потока. Так вот, во время этого саммита политики постараются отрегулировать конкретные правила интеграционного движения и обозначить направление движения как минимум на следующие пять лет.