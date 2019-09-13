Александр Лукашенко на встрече с принцем Абу-Даби: «Закрытых сфер для отношений между Эмиратами и Беларусью нет»
Новости Беларуси. Закрытых тем доля обсуждения в отношениях между Беларусью и Арабским Эмиратами нет, ообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко принимает с официальным визитом наследного принца Абу-Даби. Шейх Мухаммед бен Заид аль-Нахайян также занимает должность заместителя главнокомандующего вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов. Торжественная церемония встречи, которая подчёркивает статус высокого гостя, традиционно прошла во Дворце Независимости.
Между нашими странами сложились дружеские отношения. Наследный принц в Беларуси впервые. Но представители руководства Арабских Эмиратов – достаточно частые гости во Дворце Независимости. Три раза нашу страну посещал вице-президент и премьер-министр Арабских Эмиратов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нас связывают давние добрые отношения, более того – дружеские отношения. И я искренне рад встречать вас в Беларуси.
Вы были во многих странах. В Беларуси в первый раз. Но знайте, что это не чужая вам земля. Тем более у вас здесь свой дом.
Что касается наших экономических, политических отношений, в области дипломатии, то у нас вообще нет никаких проблем, нет никаких спорных вопросов. Я думаю, наши отношения будут в таком же дружеском направлении развиваться. Фундаментом любых политических отношений является экономика, торговые отношения. Здесь нам есть над чем работать. Уверен, что ваш визит в Беларусь придаст серьезную динамику в торгово-экономическом, инвестиционном отношении.
Мы найдем направление нашего сотрудничества. Тем более, что закрытых тем и закрытых сфер для отношений между Эмиратами и Беларусью нет.
Такие встречи – хорошая возможность активизировать и экономические отношения. На переговорах акцент партнеры сделали на торгово-экономическом взаимодействии. В 2018 году товарооборот составил больше 70 миллионов долларов США. Но перспективы гораздо более внушительные.
В приоритете – инвестиционное сотрудничество. За 2018 год в белорусскую экономику представители Эмиратов вложили 44 миллиона долларов. Сейчас реализуется несколько масштабных проектов. Так, в Минске строится гостиничный комплекс с заявленным владениями около 240 миллионов долларов.
Беларусь заинтересована в опыте ОАЭ при создании своего финцентра. Президент встретился с руководством Дубайского МФЦ
Новости Беларуси. Беларусь будет создавать собственный финансовый центр, опираясь на поддержку Объединенных Арабских Эмиратов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 18 апреля заявил Александр Лукашенко во время встречи с руководством Дубайского международного финансового центра, который успешно работает на протяжении уже 15 лет.
Аналогичные ему центры есть в Нью-Йорке, Лондоне, Цюрихе, Гонконге и Сингапуре. Белорусский же станет частью национального экономического пространства, где будет действовать особая система льгот и стимулов для привлечения иностранного капитала в нашу страну.
Александр Лукашенко отметил огромный и неоценимый опыт арабской стороны в создании подобных центров.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я полагаю, что вы уже знакомы с нашими мечтами (это даже не проекты, а мечты): создать нечто подобное вашему центру в Беларуси. И я буду вам весьма признателен, если вы продолжите свою благотворительную деятельность в Беларуси в плане поддержки этого проекта и консультативной помощи нам. Потому что у вас огромный неоценимый опыт создания таких международных финансовых центров.
Знаю, что ваш центр проявляет большой интерес в сотрудничестве в области IT. Вы много уделяете внимания цифровой экономике. Мы также занимаемся этим серьезно. Думаю, если бы мы сумели найти общий интерес, то это сопряжение было бы только на пользу развитию цифровой экономики.
В свою очередь правительство Дубая и руководство финансового центра обязуются поддерживать нашу страну в реализации этого проекта. Уникальной особенностью данного проекта и дополнительным фактором, привлекающим денежные потоки, может стать развитый IT-сектор и передовое законодательство в сфере цифровых технологий, которое работает в нашей стране.
Эсса Абдулфаттах Казим, управляющий Дубайского международного финансового центра:
Мы все время наблюдаем за изменениями в финансовой сфере и не в последнюю очередь это связано с развитием технологий. Мы знаем, что в Беларуси активно развиваются IT-технологии.
Мы считаем, что в финансовой сфере их использование могло бы привести к интересным результатам. И мы считаем, что Беларусь вполне способна сделать эту идею привлекательной. И мы готовы работать и ее поддерживать.
Отметим, что накануне встречи с Президентом Беларуси управляющий Дубайского международного финансового центра посетил Парк высоких технологий, где детально обсудили возможность вовлечения наших компаний в деятельность крупнейшего в мире центра.