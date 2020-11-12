Александр Лукашенко: надо взять под контроль работу вертикали власти по обеспечению населения продовольствием в зимний, весенний период
Новости Беларуси. К концу этой недели необходимо завершить все работы по уборке урожая. Такую задачу поставил Президент, принимая с докладом министра сельского хозяйства и продовольствия Ивана Крупко и заместителя премьер-министра Александра Cубботина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня на полях Беларуси завершается уборка поздних культур. Это кукуруза на зерно, сахарная свекла и овощи. На встрече во Дворце Независимости подвели итоги и обозначили задачи для аграриев. Так, главу государства интересовали результаты работы за 2020 год и финансовые показатели сельскохозяйственных предприятий.
Уделили внимание и подготовке к Всебелорусскому народному собранию. Сейчас важно определиться с планами развития агропромышленной отрасли на ближайшие пять лет. Александр Лукашенко напомнил, что главное в погоне за деньгами не допустить падения уровня жизни белорусов. Конечно, искусственно занижать цены не стоит, но и получать сверхприбыль на внутреннем рынке непозволительно.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Прежде всего касается вице-премьера, чтобы он организовал и решил эту задачу – сохранность урожая и поставка на прилавки. Слушая отчет профсоюзного лидера нашего Михаила Сергеевича Орды (вы, наверное, знаете), очень жестко попросил его взять на контроль ценообразование в стране. И, естественно, будут контролировать прежде всего основные позиции. А в основных позициях – 57, или сколько мы там их, ну, до 60 цены контролируем – прежде всего это продукты питания. То есть ваши вопросы. Поэтому мы договаривались о том, что полностью страна заготовит стабилизационные фонды, то есть запасы, чтобы до мая-июня продуктов питания хватило в стране, особенно овощи, картофель, зерно для хлебопечения и так далее. Это надо полностью заготовить, это ваша задача.
Что касается дальше, надо жестко взять под контроль работу губернаторов, вертикали власти, местных органов власти по вопросам обеспечения продовольствием в зимний, весенний период нашего населения, чтобы не было колебания цен. А так получается, вы мне осенью докладываете, что с избытком в хранилищах продовольствия, а цены начинают скакать в течение апреля, мая. На какие виды? На картошку. Как это так? Исконно белорусский продукт, и цены там начинают плясать. Или на капусту. Чего не хватает? Или на гречку. Слава богу, гречихи посеяли в достаточном количестве и собрали хороший урожай. Наверное, хватит, и еще продать можем. Ну и другие крупяные культуры. Но все это надо держать на контроле.
Глава государства обратил внимание и на то, что собрать урожай мало. Необходимо обеспечить его глубокую переработку, произвести и продать конкурентоспособную продукцию, за счет этого снизить долговую нагрузку на предприятия.
Еще один вопрос – результаты эксперимента, который в этом году начали проводить в Витебской области. Именно там созданы крупные агрохолдинги. Президента интересовало, какие реальные дивиденды это принесло.
Александр Лукашенко обсудил с Иваном Крупко и Александром Субботиным работу аграрного сектора
Новости Беларуси. Александр Лукашенко принял 12 ноября с докладом министра сельского хозяйства и продовольствия Ивана Крупко и заместителя премьер-министра Александра Cубботина.
Как сообщает БЕЛТА, в первую очередь глава государства затронул вопросы завершения уборочной кампании. Он подчеркнул, что ее надо закончить в течение нескольких дней, а затем вовремя перепахать поля и по максимуму поднять зябь, чтобы не «кувыркаться весной».
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Как мы и договаривались, к 15 ноября все работы по уборке урожая надо закончить. Если останутся какие-то хвосты по кукурузному зерну или сахарной свекле, то желательно 15-го завершить уборку этих культур. Мы очень неплохо сработали в этом году и вовремя убрали основные культуры.
Президент поинтересовался итогами работы аграрного сектора за текущий год, финансовыми показателями сельскохозяйственных предприятий.
Александр Лукашенко:
Я понимаю, что очень даже непросто. Селу всегда было непросто, и за рубежом оказывается серьезная поддержка сельхозпредприятиям, фермерам. Мы также насколько можем поддерживаем сельское хозяйство. Но как у нас обстоят дела с финансами? Те кредиты, которые брало село, надо возвращать. Тем более что такая возможность сегодня есть – рассчитаться с банками, бюджетом по долгам.