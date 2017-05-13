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Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Китай

13.05.2017 - 13:40

Новости Беларуси. Президент Беларуси направился с рабочим визитом в Китай. Самолет главы государства вылетел из Национального аэропорта Минск.

В Пекине Александр Лукашенко будет находится по 16 мая.

Здесь он примет участие в форуме международного сотрудничества «Один пояс и один путь». В Пекине ожидают почти три десятка глав государств и правительств. Речь пойдет об углублении и расширении диалога на евразийском континенте.

Ожидается, что на полях международного форума Президент проведет ряд двусторонних встреч и переговоров с зарубежными лидерами. Запланирована также двусторонняя встреча Александра Лукашенко с Председателем КНР Си Цзиньпином, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дружбу Беларуси и Китая не зря называют «всепогодной».

Как бы не штормило фондовые биржи мировой экономики, наши страны уже четверть века стойко и конструктивно строят взаимовыгодные отношения.

К слову, наша страна первой в Европе и одна из первых в мире начала стратегические отношения с Китаем в рамках проекта «Один пояс – один путь». Китайско-Белорусский индустриальный парк стал флагманским проектом сотрудничества в рамках пояса и пути.

«Великий камень» соединяет и развивает не только торговлю, но и технологии.

Предстоящий форум станет международным событием наивысшего уровня, организованным Китаем после выдвижения лидером этой страны Си Цзиньпином инициативы «Пояс и путь» в 2013 году. Пекин не очерчивает стратегию четкими географическими границами, это широкий круг единомышленников. Есть задумка территорию всего Евразийского континента с запада на восток покрыть сетью торговых путей, то есть соединить Европу со Средней Азией и Ближним Востоком. И в этом амбициозном проекте Беларуси уготовано стать одним из важнейших узловых точек.

К слову наша страна задействована в двух ключевых маршрутов нового сухопутного Шелкового пути.

Здесь в Пекине в эти дни ожидают почти три десятка глав государств и правительств. Руководителей крупнейших международных организаций.

Кроме международной повестки, лидеры обсудят важные для наших стран вопросы торгово-экономической, инвестиционной, финансовой и гуманитарной сфер. Понятно, что организовать такой масштабный форум высокого уровня весьма ответственно. Так вот несмотря на занятость и такую нагрузку,

Си Цзиньпин встречается с Александром Лукашенко.

Китай всегда отличался прагматичностью. Однако личные отношения – это весомый аргумент  в пользу экономического сотрудничества.  В предстоящие дни в Пекине «сильные мира сего» определят стратегические направления по принципу «куда двигаться дальше».

Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Китай

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