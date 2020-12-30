Александр Лукашенко: наш долг перед нынешним и будущими поколениями – сохранить страну, и мы её сохраним
Новости Беларуси. Александр Лукашенко подчёркивает важность сохранения страны, что является долгом перед нынешним и будущими поколениями. Об этом глава государства заявил 30 декабря, выступая при посещении ОМОНа ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Хочу, чтобы вы понимали мою позицию. Она неизменна: наш долг перед нынешним и будущими поколениями – сохранить страну. И мы её сохраним, чего бы нам это ни стоило. Сохраним для всех нас, наших детей и внуков. В этом моя и ваша главная задача. Если хотите, историческая миссия.
Глава государства добавил, что Беларуси грозят не только введением новых экономических санкций, против страны развязали настоящую информационную войну, постоянно устраиваются политические провокации.
Александр Лукашенко:
Мир стремительно меняется, становится всё менее безопасным для жизни нормального человека, а ряд государств и вовсе погрузился в пучину гражданских войн и межнациональных конфликтов. Вам это не просто известно, мы с вами это прочувствовали на себе. Возле наших западных и северных границ идёт постоянное наращивание военного потенциала. Польша и страны Прибалтики стали полигонами для регулярных учений и тренировок войск НАТО. Нам грозят не только введением новых экономических санкций, против нас развязали настоящую информационную войну, постоянно устраиваются политические провокации.
«Противостоять можно только коллективными усилиями». Парламентарии стран ОДКБ обсуждают вопросы безопасности
Новости Беларуси. Парламентарии стран ОДКБ 30 ноября обсуждают вопросы безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О непростой геополитической ситуации говорят и белорусы.
На 13 пленарном заседании Парламентской Ассамблеи заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко отметил, что вырос риск прямого иностранного вмешательства во внутренние дела стран ОДКБ. В связи с пандемией диалог проходит в формате видеоконференции. Всего на повестке 12 вопросов. Особое внимание – обеспечению кибербезопасности и противодействию незаконному обороту наркотиков.
Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Парламентская дипломатия призвана способствовать снижению напряженности. Но мы видим, как отдельные парламенты стран Запада, напротив, принимают разного рода недружественные резолюции. И все это происходит на фоне демонтажа основных геополитических договоренностей. В текущем месяце США в одностороннем порядке вышли из очередного международного договора – на этот раз из Договора по открытому небу, участником которого является и Республика Беларусь. Налицо деградация международных правовых механизмов по контролю над вооружениями. Вывод один – в такой непростой обстановке противостоять можно только коллективными усилиями.
По словам Анатолия Исаченко, в условиях нарастания глобальных террористических угроз актуальна деятельность ОДКБ по реализации Контртеррористической стратегии ООН. Кроме того, организации Договора о коллективной безопасности необходимо наращивать контакты также с ОБСЕ, СНГ и ШОС.