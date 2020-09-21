Александр Лукашенко: «Наши специалисты, которые получили образование в Беларуси, ценятся во всем мире»
Новости Беларуси. Новые ректоры в четырех вузах и смена руководства на крупнейшем заводе карьерной техники.
21 сентября Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На новые должности назначены 12 человек. Пятеро из них присутствовали во Дворце Независимости лично.
Так, Академию управления при Президенте возглавит Вячеслав Данилович. Ранее он занимал пост директора Института истории Национальной академии наук.
Сменилось также руководство трех медуниверситетов. Ректором БГМУ стал Сергей Рубникович, Гомельского меда – Игорь Стома, Гродненского – Елена Кроткова.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы даем блестящее образование, у нас хорошее образование. Не надо там, распиарились – Гарварды и прочее. Это большое дело, когда в СМИ о тебе пишут, каждый день в мозги вбивают, что мы лучшие, а вот там хуже. Ничего подобного.
Наши специалисты, которые получили образование в Беларуси, ценятся во всем мире. Мы всегда ахаем и охаем, и даже наша так называемая оппозиция плачется, что у нас утечка умов. Так что, дураков берут за границу? Нет, утечка умов. Значит, эти умы есть. Значит, образование хорошее получили и кто-то едет за границу работать.
Но я вижу и обратный процесс уже лет десять – понемногу, а потом больше: люди возвращаются в Беларусь. Знаете, в нашем мире вряд ли кого-то удержишь сегодня. Удерживать надо разумно, чтобы люди ценили эту землю.
21 сентября Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы
Новости Беларуси. Президент Беларуси 21 сентября рассмотрел кадровые вопросы, сообщает БЕЛТА.
Александр Лукашенко назначил:
Даниловича Вячеслава Викторовича – ректором Академии управления при Президенте Республики Беларусь.
Президент также дал согласие на назначение:
Рубниковича Сергея Петровича – ректором Белорусского государственного медицинского университета;
Стомы Игоря Олеговича – ректором Гомельского государственного медицинского университета;
Кротковой Елены Николаевны – ректором Гродненского государственного медицинского университета;
Никифоровича Сергея Олеговича – генеральным директором ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-Холдинг»;
Тарасенко Александра Александровича – заместителем министра здравоохранения – главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь;
Кийко Дмитрия Николаевича – первым заместителем министра финансов;
Печень Елены Николаевны – заместителем министра финансов;
Тарасевич Ольги Акимовны – заместителем министра финансов;
Бровкина Петра Николаевича – первым заместителем председателя Государственного комитета по имуществу;
Бобера Николая Павловича – заместителем председателя Государственного комитета по имуществу;
Уласевича Анатолия Васильевича – первым заместителем председателя Могилёвского облисполкома.