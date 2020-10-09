Александр Лукашенко: сохраним стабильность внутри Беларуси – выживем, нет – нас разделят
Новости Беларуси. Только внутренняя стабильность является гарантией выживания Беларуси. Об этом заявил Президент нашей страны 9 октября во время совещания во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К разговору пригласили представителей разных сфер – от губернаторов до руководителей силового блока. Центральной темой стало обсуждение сложившейся поствыборной ситуации. Задача власти – вернуть стабильность в государстве. Это единственный путь сохранить страну цельной и суверенной, подчеркнул Александр Лукашенко. Президент призвал всех сплотиться.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У нас правовое государство. Нельзя допустить разгула преступности, чтобы кто-то подумал, что в этих условиях закон не работает. Белорусы голосовали за мир и порядок в стране, мы обязаны выполнить этот наказ народа. Надо понимать, что мы находимся в условиях беспрецедентной внешней турбулентности. Только внутренняя стабильность является гарантией выживания Беларуси. Сохраним стабильность внутри Беларуси – выживем, нет – нас разделят. Именно разделят.
Помните, я в предвыборную кампанию показывал карту и говорил, что было там – 18-й, 19-й, 21-й год. Смотрите, чтобы этого не произошло с нашей территорией. Все, оказывается, что я говорил, случилось. Помните, я вам говорил, что выборы будут очень интересными, а после выборов будет еще интереснее? Вы же никогда не думали, наверное, послушали – Президент сказал, красиво сказал, и ладно. А сегодня все говорят: да… Помните, я вам говорил, что пандемия пройдет, коронавирус пройдет, но где будем мы? Помните, я вам говорил, что Беларусь на разрыв? Все же это произошло. И происходит. А мы должны выстоять. Если мы хотим зваться народом, если мы нация, мы должны сплотиться и выстоять.
Белорусы сделали свой выбор в пользу мирной и спокойной жизни, потому важно не допустить разгула преступности. Все должны понимать, что в любой ситуации в стране есть закон и он работает.
На совещании обсудили широкий круг вопросов. Отдельные поручения прозвучали для профсоюзов, в частности продолжить контроль за ценами на товары и коммунальные услуги. Есть вопросы у Президента к Министерству образования. В ближайшее время в системе произойдут кадровые перемены. Александр Лукашенко также уверен, что государству необходимо проводить более настойчивую информационную политику.
Александр Лукашенко: белорусы голосовали за мир и порядок в стране, и мы обязаны выполнить этот наказ народа
Новости Беларуси. Белорусы голосовали за мир и порядок в стране, и власть обязана выполнить этот наказ народа.
Как сообщает БЕЛТА, об этом Александр Лукашенко заявил 9 октября на совещании по актуальным вопросам.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У нас правовое государство, нельзя допустить разгула преступности, чтобы кто-то подумал, что в этих условиях закон не работает. Белорусы голосовали за мир и порядок в стране, и мы обязаны выполнить этот наказ народа.
Держа в поле зрения наших прямых оппонентов, мы упускаем нейтральную, но тоже активную часть нашего общества, которая находится, если можно так сказать, между властью и оппозицией. Эти люди хотят стабилизации, отдельные из них находятся в состоянии неопределенности. Поэтому им надо дать четкий ориентир дальнейшего развития общественно-политической ситуации в Беларуси.
По словам Президента, это первоочередная задача нынешней власти, и не только идеологической вертикали.