Александр Лукашенко: Нет большей ценности, чем суверенная и независимая Беларусь
Новости Беларуси. Президент Беларуси подчеркивает важность сохранения суверенитета и независимости страны. Об этом он заявил 19 июня на совещании в Минске, которое посвящено мерам поддержки реального сектора экономики со стороны банковской системы, сообщает БЕЛТА.
В начале совещания глава государства решил высказаться на злобу дня, упомянув о происходящих в стране и вокруг нее процессах.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы видите, что сегодня фокус всех политических интересов сконцентрирован на Беларуси. Как с Запада, так и с Востока. Наблюдая за ситуацией в течение последних суток, я вижу, что активизировались определенные силы, которые начинают интенсивничать, раскачивая ситуацию в стране. Мы это наблюдали, и давно. Но нам все-таки удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план дестабилизации Беларуси (это не шутка и не запугивание) и привести страну к некоему майдану. Такая была цель. Маски сорваны с определенных не только кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Беларуси.
Президент подчеркнул, что никому не позволит сломать страну.
Александр Лукашенко:
Я хочу, чтобы вы понимали, что я ни в коем случае, и по своим функциональным обязанностям как Президент по Конституции, и просто как человек, который всю свою жизнь положил на создание этого независимого суверенного государства, никому не позволю сломать эту страну. Я хочу, чтобы меня понимали вы и другие. Для меня нет большей ценности, чем Беларусь – суверенная и независимая. И на сохранение этой страны я пойду, чего бы мне это ни стоило.
Микша: «Ещё больше стал ценить усилия нашей дипломатии по налаживанию контакта как со странами Запада, так и со странами Востока»
Эксперт выразил мнение в программе «В обстановке мира».
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Александр Микша, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:
Я не являюсь военным, историком. Я скажу как обыватель. Вспоминаю слова главы нашего государства, который, считаю, сказал правильно: «Мы не являемся глобальными игроками на мировой шахматной доске. Но у нас есть свои позиции и политические интересы». Понятно, что сегодня все эти конфликты военным путем не решишь, надо садиться за стол переговоров. И в этом смысле я ещё больше стал ценить многовекторную политику нашего государства и ещё больше стал ценить усилия нашей дипломатии по налаживанию нормального контакта как со странами Запада, так и со странами Востока.