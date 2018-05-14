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Александр Лукашенко – Николу Пашиняну: В отношениях Беларуси и Армении нет и не будет проблем

14.05.2018 - 17:12

Новости Беларуси. «Дебютным» этот саммит стал для нового премьера Армении. В должности Никола Пашинян недавно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

8 мая во втором туре голосования в его пользу высказались 59 депутатов Национального собрания. За событиями в Ереване внимательно следили в нашей стране. Как подчеркнет Александр Лукашенко, в отношениях Беларуси и Армении нет и не будет проблем. У стран есть хороший потенциал для улучшения взаимной торгово-экономической ситуации.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я ждал этой встречи. Нам действительно стоит поговорить сегодня. Вряд ли мы успеем концептуально обсудить все проблемы, которые существуют в мире и вокруг нас. Не думаю, что в наших отношениях есть или будут какие-то проблемы. Вопросы же у вас будут ко мне, поскольку вы не вовлечены были в тот процесс наших отношений глубоко. Очень важно, чтобы вы от меня услышали то, что касается Беларуси и нашего отношения к братскому народу и к вашему государству.

Вы вообще молодцы. Я не зря сказал, что вы достойно вышли из этой ситуации. Очень достойно и правильно. Думаю, вы сами это почувствовали. Мы рады за вас. На нас вы можете рассчитывать, как и прежде. Наша политика в отношении очень близкого нам – армянского народа – никогда не изменится. Я вам обещаю, что она будет такой же конструктивной, дружеской. Если будут у вас какие-то претензии, говорите мне об этом. Я всегда честно и искренне буду реагировать на ваши замечания.

Александр Лукашенко – Николу Пашиняну: В отношениях Беларуси и Армении нет и не будет проблем

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