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Александр Лукашенко о белорусском ТВ: «Высокая четкость требует исключительного качества операторской и режиссерской работы»

10.04.2018 - 14:45

Новости Беларуси. 10 апреля в стенах Белтелерадиокомпании состоялся большой разговор представителей СМИ с Президентом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Во время  разговора были затронуты десятки тем. Глава государства высказался и о готовящихся изменениях в закон о СМИ и о том, каким должно быть белорусское телевидение. Ориентир – на новые  формы работы.

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Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Главная задача телевидения – полный переход вещания на формат высокой четкости. Многие уже перешли, но не стоит воспринимать это как большой успех. Мы лишь внедрили то, что в мире давно используется.

Новые технологии выявили как плюсы, так и минусы нашей деятельности. Высокая четкость требует исключительного качества операторской и режиссерской работы. Как у вас говорят, картинка должна звенеть. Доводите до ума, это очень важно.

Вы получите аудиторию гораздо шире из-за картинки. Потому что телевизор – это, прежде всего, картинка. Остальное мы услышать можем, прочитать.

Я придирчиво отношусь к вам и нашему телевидению, особенно к работе операторов. Я руководителям при назначении говорил об этом, обращая их внимание, что оператор – это главное звено у вас.

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Когда есть картинка можно 10 раз что-то сказать, пересказать, перезаписать. Но, если ошибся оператор, некоторые картинки второй раз не снимешь.

Александр Лукашенко о белорусском ТВ: Высокая четкость требует исключительного качества операторской и режиссерской работы

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