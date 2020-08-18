Александр Лукашенко о координационном совете оппозиции: я хочу предупредить тех, кто вошёл в этот штаб
Новости Беларуси. Координационный штаб, созданный оппонентами – это попытка захвата власти. Такую однозначную оценку оппозиционному штабу глава государства дал на совещании Совета безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во Дворце Независимости поднимались самые важные и актуальные темы, в том числе давление на государство, которое оказывается как внутренними, так и внешними силами.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Создали в стране некий оппозиционный штаб – как-то он называется – для передачи власти. То есть появляется, как я раньше говорил, с кем вести диалог и прочее – они нам подкидывают другую сторону. И требуют ни много ни мало передать им власть.
Мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями. Поэтому я хочу предупредить тех, кто вошел в этот штаб, что мы будем принимать адекватные меры. Но исключительно по Конституции и закону. У нас достаточно этих мер для того, чтобы остудить некоторые горячие головы.
Из бывших «прикорытников», как они их называют. Там бывшие, там обиженные, которые когда-то походили во власти и откровенно отвязанные нацисты. Посмотрите этот список.
Александр Лукашенко о координационном совете оппозиции: «Это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями»
Новости Беларуси. Александр Лукашенко дал однозначную оценку созданному оппозицией координационному совету, назвав это попыткой захвата власти со всеми вытекающими последствиями.
Как сообщает БЕЛТА, об этом он заявил 18 августа на совещании с членами Совета безопасности.
Глава государства высказался о ситуации, которая складывается внутри страны.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Новый элемент – это попытка убаюкать власть и особенно силовые структуры: «мы мирные, мы хорошие, понимаете, мы уже не хотим противостояния». Это так и не так. Это ширма. Если заглянуть за нее, вы видите, что происходит.
Во-первых, отметил Президент, в стране создали некий оппозиционный штаб для передачи власти.
Александр Лукашенко:
Они нам подкидывают другую сторону. И требуют ни много ни мало – передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями.
Поэтому я хочу предупредить тех, кто вошел в этот штаб, что мы будем принимать адекватные меры. Но исключительно по Конституции и закону. У нас достаточно этих мер, чтобы остудить некоторые горячие головы.