Александр Лукашенко о космодроме «Восточный»: хотелось бы поучаствовать в его строительстве
Новости Беларуси. Увеличение товарооборота, возможное участие Беларуси в строительстве космодрома «Восточный» и поставки белорусской техники на Дальний Восток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко на встрече с губернатором Приморского края: «Мы не рассматриваем Владивосток как какой-то далёкий и чужой город»
Эти темы 22 сентября обсудили во Дворце Независимости. Александр Лукашенко встретился с губернатором Приморского края.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если вам нужна будет помощь, которую мы можем вам оказать (вы знаете наши возможности), мы всегда готовы подключиться, начиная с вашего первого такого знаменитого места, где строится космодром «Восточный». Мы очень внимательно сейчас подойдем еще раз к этому объекту, и президент меня просил посмотреть. Мне хотелось бы поучаствовать в строительстве этого космодрома и показать наши возможности, на что способны белорусские строители. Я готов перебросить туда трест, а может быть и два. Главное, чтобы мы договорились о сотрудничестве. По ценам и качеству нас там вряд ли даже японцы превзойдут или корейцы.
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«Очень грамотно действовали в воздухе». Элементы воздушного боя отработали на учении «Славянское братство»
Новости Беларуси. В Бресте стартовал второй этап белорусско-российского учения «Славянское братство», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На полигоне 22 сентября прошло десантирование личного состава и техники, отработали элементы воздушного боя.
По легенде учений, противник объявил над своей территорией бесполетную зону. Завязывается бой с элементами высшего пилотажа. Параллельно – с высоты в 2 километра – десантируются разведчики. Опробованы новые парашютные системы Insider и «Арбалет».
Штурмовая авиация Як-130 проводит зачистку воздушного пространства, после десантируются более 200 военнослужащих и несколько единиц техники. Бой с бандформированиями продолжается уже на земле. На вооружении военных – новейшее стрелковое оружие – АК-12.
Андрей Сердюков, командующий воздушно-десантными войсками России:
Действия очень уверенные наших подразделений. Сегодня был этап десантирования разведывательных подразделений, подразделений передовых на площадку приземления. Очень грамотно действовали в воздухе, эффективно приступили к выполнению задач непосредственно на площадке приземления.
Учения продолжаются. Уверен, что все поставленные задачи будут успешно выполнены.
Второй этап проходит в форме оперативно-тактического учения на четырех полигонах Беларуси. Военнослужащие обеих стран отрабатывают совместные действия для обеспечения военной безопасности границ Союзного государства.
Маневры носят оборонительный характер. Задействовано около 6 тысяч военнослужащих и 500 единиц боевой техники.
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