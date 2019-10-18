Александр Лукашенко о подготовке кадров в Академии управления: «Это, если хотите, верхатура, вершина – управленец»
Новости Беларуси. 18 октября глава государства посещает Академию управления при Президенте Беларуси. Ведущий вуз страны – площадка для подготовки управленческой элиты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В стенах академии образование получают не только студенты, но и уже состоявшиеся специалисты. Уровень знаний здесь повышают руководители высоких рангов, профессионалы, включенные в кадровый резерв.
Глава государства предъявляет самые высокие требования к подготовке будущих управленцев. На этом Александр Лукашенко сделал особый акцент. Стране нужны руководители новой формации с лидерскими качествами, амбициозные, нацеленные на высокий результат. Приоритетная задача для академии – следить за передовыми образовательными технологиями и давать современные знания.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Хочу вас предупредить, чтобы не произошло, как во всей стране, чтоб вы не начали готовить здесь вместо управленцев программистов или айтишников-компьютерщиков. Они должны этим владеть лучше, чем мы с тобой в квадрате. Они уже молодцы, молодежь продвинутая этим владеет, я это вижу в своем окружении. Но управленец – это значительно больше, выше, качественней человек. Это, если хотите, верхатура, вершина – управленец.
Поэтому чтобы мы не скатились на это модное, «ах, мы айти, цифровая экономика, искусственный интеллект»! Да, этим нужно владеть в совершенстве, лучше чем наше поколение. Но мы готовим здесь управленцев, руководителей.
Главное – организовать процесс, как я поручал вам при назначении (Наталья Ивановна об этом знает), лучшие дети – вот они. Они лучшие, я согласен, и лучшие преподаватели, лучшие программы, лучшие методички, учебники, стажировка – всё для того, чтобы человек был на голову выше в обществе других. И чтоб в него не показывали пальцем. Такой должен выйти тут управленец, ну он еще не будет управленец, в будущем он будет управленцем. Управлять и руководить – это тоже небольшая разница, пусть небольшая, но разница.
Президент Беларуси, посещая Академию управления: «Ваша задача – выбрать сотню самых умных»
Новости Беларуси. 18 октября глава государства посещает Академию управления при Президенте Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко о подготовке кадров в Академии управления: «Это, если хотите, верхатура, вершина – управленец»
Александр Лукашенко уверен: эффективно решать поставленные задачи – это лишь половина успеха. Важно при необходимости уметь своевременно, аргументированно и понятно объяснить людям принятые решения. Управленец должен быть ближе к людям, чаще выходить из кабинета. Современный руководитель обязан уметь ориентироваться в информационном потоке, использовать в работе интернет-ресурсы и анализировать общественное мнение.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Были предложения (по-моему, даже вашего ректора) что не надо нам сюда приглашать после школы, после среднего образования и давать высшее. Но я настоял, говорю: «Ну давайте хотя бы (вы сотню определили), давайте оставим. Давайте будем лучших со школы (брать – прим. ред.)».
Александр Лукашенко: «Не должны в Академию управления привлекать для обучения по принципу «хватай и тащи»
По какой формуле, по какому принципу мы определиться должны? Или их кто-то будет рекомендовать, а потом головой отвечать, чтобы не родственников и прочих сюда рекомендовали? Или вы будете тестировать, собеседовать их? Но ваша задача – выбрать сотню самых умных, толковых людей, способных в будущем стать менеджерами, руководителями и государственными служащими.
Я поддерживал этот процесс, а дальше посмотрим. Может быть и не надо, может будет какая-то другая форма к тому периоду строительства новой академии. Вы должны все это через себя пропустить. За это время мы сделаем соответствующие выводы вместе с вами.
Другие подробности посещения Президентом Академии управления – в выпуске в 19.30.