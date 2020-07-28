Александр Лукашенко о правоохранителях: «Никому не позволено их пинать ногами»
Новости Беларуси. Никому не позволено пинать ногами правоохранителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня, 28 июля, во время посещения войсковой части 3214 внутренних войск МВД.
Здесь базируется бригада спецназа. Это элитная рота и главный резерв структуры. Каждый боец подразделения – важная часть большого и серьезного механизма. Ему под силу выполнение любых задач в любой обстановке.
Первым делом, на что обратил внимание Президент, – вопрос отношения граждан к правоохранителям. Главнокомандующий прокомментировал кадры одной из уличных акций в Минске, где люди нападали на милицию.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вот этого вы не должны допускать. Ребята должны понимать, что они в своем доме и никому не позволено их пинать ногами. Ни в коем случае на провокации не идти, но ни в коем случае не обижать ребят. А то мы скоро допрыгаемся, как в детском саду будем с ними нянчиться.
Глава государства ознакомился с образцами военной техники, имеющейся на вооружении внутренних войск и ОМОНа. Среди экспонатов – спецавтомобили «Волат», «Лис», «Хищник» и последняя разработка – «Практик».
Такая техника предназначена для защиты личного состава от огнестрельного оружия и взрывных устройств при выполнении служебно-боевых задач. Специальная лестница машины раскладывается в высоту до 3 этажа, в случае необходимости конструкция разбирается за 15 минут.
Президент Беларуси побывал в новом общежитии для военнослужащих внутренних войск в Уручье
После осмотра техники Президент направился на плац войсковой части, где силовики провели тактико-специальное занятие.
Президент Беларуси побывал в новом общежитии для военнослужащих внутренних войск в Уручье
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 28 июля посетил войсковую часть 3214 внутренних войск МВД, которая базируется в Уручье в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь базируется бригада спецназа. Это элитная рота и главный резерв структуры. Каждый боец подразделения – важная часть большого и серьезного механизма. Ему под силу выполнение любых задач в любой обстановке.
Александр Лукашенко о правоохранителях: «Никому не позволено их пинать ногами»
Президент побывал сегодня и в новом общежитии. В 9-этажном здании 142 квартиры – однокомнатные и двухкомнатные, с необходимой мебелью.
Здесь будут жить более 300 военнослужащих Минского гарнизона на время прохождения службы по контракту во внутренних войсках.
Построили здание буквально за год. Заселять новых жильцов в общежитие планируют уже в августе.
Здесь же затронули и тему жилищных условий внутренних войск МВД. За последние пять лет с использованием господдержки по всей стране построено порядка 500 квартир. Большая часть из них в Минске. А по государственной инвестпрограмме (речь об арендном жилье) цифра близка к 350 квартирам. И здесь в лидерах Гродненская область.