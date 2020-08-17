Александр Лукашенко о предприятиях: «плохой» Президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу
Новости Беларуси. 17 августа Президент Беларуси Александр Лукашенко на МЗКТ высказался о призывах к забастовкам на предприятиях, сообщает БЕЛТА. Главе государства доложили, что в целом заводы работают.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я знаю, несмотря на то, что некоторые бродят. Ну, 150 на каком-то предприятии, даже 200 погоду не делают, во-первых.
Во-вторых, надо понимать, что «плохой» Президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу. Исходить нужно из этого. Кто хочет работать, пусть работает. Не хотят работать, что ж, мы их не заставим.
Александр Лукашенко посещает Минский завод колёсных тягачей
Новости Беларуси. Александр Лукашенко посещает Минский завод колесных тягачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это крупный производитель транспортной техники для перевозки тяжелых грузов. Экспорт товаров и услуг за первое полугодие составил более 56 тысяч долларов. Основные направления производства – выпуск спецавтотехники для поставок в Россию. Кроме того, на экспорт партнерам отправляют различные комплектации шасси под монтаж зенитно-ракетных комплексов и другой автотехники.
Ожидается, что после посещения предприятия глава государства пообщается с рабочими на тему последних событий в стране. Период выдался непростым. Ситуация показывает, что общество всячески пытаются расколоть.
Предпринимаются попытки раскачать и заводчан, остановить работу многих предприятий, что, очевидно, плачевно скажется на белорусской экономике. Сейчас самое время успокоиться и вернуться к нормальной жизни.