Александр Лукашенко о парламентских выборах: «Всё будет по закону, в рамках Конституции»
Новости Беларуси. Центризбирком предложил провести выборы 7 и 17 ноября 2019 года в верхнюю и нижнюю палаты парламента соответственно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эти даты 30 июля озвучила Лидия Ермошина по итогам рабочей встречи с Президентом Беларуси.
Александр Лукашенко поручил доработать и представить проекты указов до конца недели, так чтобы избирательная кампания могла стартовать уже 5 августа.
Напомним, срок полномочий Президента и парламента истекает в 2020 году, но в нашей стране не принято совмещать выборы. Решено развести две избирательные кампании. И в апреле во время ежегодного Послания народу и парламенту Александр Лукашенко заявил, что выборы в Палату представителей пройдут в 2019 году, а президентские, как и планировали, – в 2020. Основное требование главы государства – избирательная кампания должна быть в рамках Конституции, а интересы белорусов, стабильность и порядок в стране должны быть превыше всего.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы уже четко определились, что в текущем году проводим парламентские выборы, а в следующем году – президентские, несмотря на прогнозы некоторых «знатоков» о том, что Лукашенко в этом году, поскольку тихо и спокойно, быстренько проведет президентские выборы, чтобы опять схватить кресло и в него надолго присесть. Это полное заблуждение.
Как я и обещал, все будет по закону, в рамках Конституции. Поскольку совпадают парламентские выборы и президентские, мы все-таки решили их развести. Но порядок и стабильность лежат в основе. Все должно быть по закону. Как определили по Конституции и закону, так мы и проведем выборы. Они для нашего народа, они не для кого-то. Хотя хотелось бы сохранить лицо и внешне выглядеть нормально.
Ермошина о молодёжных парламентах: «Деятельность во многих этих структурах очень формализована. Дети становятся молодыми бюрократами»
Новости Беларуси. Мнения о молодёжных парламентах высказали участники программы «В обстановке мира».
Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Ирина Анатольевна, вот Вы знаете, что существует чёткий посыл на то, чтобы, в том числе и в парламент, пришли молодые люди.
Ирина Старовойтова, первый заместитель министра образования Республики Беларусь:
Однозначно. Наша молодёжь инициативна, креативна, она движется вперёд, она хочет совершенствоваться. И она хочет себя реализовывать, в том числе, и в парламентской деятельности. И мы видим эти инициативы, мы видим созданные и уже работающие молодёжные парламенты, которые выполняют свою работу, и выполняют очень эффективно.
Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Республики Беларусь:
В этом плане – вот выборы молодёжного парламента, когда уже старшеклассники голосуют в школах, это в определённом плане решает свою работу. К
сожалению, деятельность во многих этих структурах, потом, когда она создаётся – она очень формализована. Дети уже становятся молодыми бюрократами и не работают конкретно. Вот когда будут вот эти конкретные дела и конкретная идеология, вот тогда, наверное, они и будут выполнять ту роль, которую должны выполнять.